Sistema Fiems e MPMS debatem parceria para ações de combate a violência contra as mulheres

O chefe de gabinete da presidência do Sistema Fiems, Robson Del Casale, recebeu, nesta quinta-feira (06/04), representantes do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), para debater parcerias em ações de combate à violência contra as mulheres. A proposta é baseada em estudos que mostram os altos índices de feminicídio no Estado.

Conforme Del Casale, os números preocupam já que afetam a rotina dos trabalhadores da indústria. “Para nós, é mais viável dialogar com o setor. Queremos que essa comunicação chegue ao chão de fábrica. Vamos avaliar como podemos participar”, explicou.

A promotora de Justiça e coordenadora do Nuci (Núcleo de Cidadania), Clarissa Carlotto Torres, afirma que a intenção é que, através das parcerias, seja possível ampliar o debate e conscientizar a sociedade civil. “O que queremos é engajar a sociedade. Não dá mais para sociedade achar que esse é um problema só do Estado. Não é só uma responsabilidade do Poder Público. É de todos”, afirmou.

Atualmente, 40% dos feitos distribuídos nas varas criminais são relacionados a crimes de violência doméstica.

Para a promotora Livia Guadanhim Bariani, coordenadora do Nojúri (Grupo de Atuação Especial dos Promotores de Justiça do Tribunal do Júri), os parceiros que aderirem às ações recebem como contrapartida palestras e capacitações para conscientizar sobre o assunto. “Faltam informações e é importante contar com a ajuda de instituições como a Fiems”, explicou.