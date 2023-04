Deputado Zé Teixeira trabalha para proporcionar pavimentação asfáltica para Caarapó

Um dos principais representantes de Caarapó na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando obras de asfaltamento do Anel Viário de Caarapó, partindo da Rua Maranhão, no trecho compreendido desde a BR-163, seguindo na MS-378 e continuando pela MS-280, até a Aldeia Te’Yikue e a Laguna Carapã, bem como a elaboração de projeto de engenharia, visando à implantação de via ligando a MS-378 à MS-156, que segue ao Município de Amambai, na altura onde se encontra localizada a Coamo Agroindustrial Cooperativa, em Caarapó.

Para o parlamentar tanto a pavimentação asfáltica quanto a estrada a ser implantada facilitará a circulação do trânsito e o transporte entre armazéns e importantes empresas, como Grãos de Ouro, Armazém Guedin, a Lar, dentre outras, bem como diversas propriedades rurais situadas da região e a comunidade de famílias indígenas da Aldeia Te’Yikue, “beneficiando da mesma forma toda a população do município, principalmente a quem se dirige até a MS-156, na proximidade com a Coamo Agroindustrial Cooperativa, diminuindo o trajeto a ser percorrido até o Município de Amambai”.

“Este atendimento, com o traçado do anel viário pavimentado e com a implantação da estrada – um braço do Anel Viário de Caarapó, tornará mais econômico o transporte de cargas e de passageiros que necessita do acesso descomplicado e seguro, interligando as rodovias citadas, é obra aguardada com muita expectativa, e não dispondo da totalidade do recurso a ser investido, o Executivo Municipal conta com o apoio do Governo do Estado para a concretização desta a importante obra, que atendendo as classes empresarial e produtora da região, contemplará o município com melhor infraestrutura e maior desenvolvimento econômico local”, finaliza Teixeira.