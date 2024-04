Procuradora-geral de MS toma posse como secretária-geral do Conpeg

A procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, tomou posse nessa quarta-feira (3), durante cerimônia em Brasília, como secretária-geral do Conpeg (Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e Distrito Federal).

O evento reuniu autoridades como secretários de Estado e governadores, entre eles Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Tarcísio de Freitas (São Paulo), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Gladson Cameli (Acre).

Também estiverem presentes os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Gilmar Mendes, e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Benedito Gonçalves.

Além de Ana Ali, também integram a nova diretoria do Conpeg para o biênio 2024-2025 os procuradores-gerais de São Paulo, Inês Coimba (presidente), da Bahia, Bárbara Camardelli (1ª vice-presidente), do Espírito Santo, Jasson Hibner Amaral (2º vice-presidente), do Amapá, Thiago Lima Albuquerque (Diretor de Assuntos Legislativos), e do Mato Grosso, Francisco de Assis da Silva Lopes (Diretor de Assuntos Institucionais).

Para a nova secretária-geral do colegiado, o Conpeg é um ambiente estratégico para o trabalho coletivo das procuradorias.

“Discutimos temas que estão na pauta nacional e são de interesse dos Estados, visando à representatividade dos entes federados e o fortalecimento do papel da advocacia pública”, ressaltou.

Participaram ainda da cerimônia o chefe da procuradoria de representação da PGE/MS em Brasília, Ulisses Schwars, e o procurador Leonardo da Fonseca, que atua na mesma unidade.