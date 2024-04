Durante investigações de homicídios, Polícia Civil apreende armas e drogas em Dourados

Durante investigação de homicídio, a Polícia Civil, por intermédio da SIG (Seção de Investigações Gerais) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Dourados-MS, prendeu, nesta quarta-feira, 03/04, R.G.F. (32), líder de Facção Criminosa atuante no município. A SIG/NRI, vinha investigando um homem residente no bairro Parque das Nações 2, na participação na morte de Carlos de Palma Fermin (43) e da tentativa de homicídio de D.S.C.J. (24) , já que havia informações que o investigado seria o mandante dos crimes citados, bem como teria fornecido um revólver calibre .38 para a execução de ambos os crimes.

Por volta das 00h30, os policiais civis foram informadas sobre a ocorrência de um crime de homicídio em que a vítima fatal seria Mario Sergio Oliveira Matos (35), morto na mesma região dos outros crimes investigados, no Parque das Nações I, zona leste de Dourados. Deste modo, os investigadores passaram a buscar por informações do crime e mais uma vez as suspeitas indicavam que R.G.F. também seria o mandante do crime, pois a vítima seria simpatizante de uma facção rival ao que o suspeito lidera.

O investigado foi localizado na cidade Fátima do Sul, por equipes da Seção de Investigações Gerais, da delegacia local, que auxiliaram na busca. Com o indivíduo foi localizada uma porção de cocaína.

Com R.G.F. já detido, foi possível obter informações do homicídio ocorrido nesta madrugada, tendo sido identificado um homem, G.A.M. (27), que poderia ter participação no crime, sendo na residência deste localizada uma arma de fogo calibre .38, com três munições intactas e três câmaras vazias, arma esta que pode ser a utilizada no assassinato.

Já na casa de R.G.F. foram localizadas uma espingarda calibre 12; um pistola da marca Glock, calibre 9mm, com dois carregadores sendo um com capacidade para 30 munições; diversas munições de calibre 9mm e calibre 38/357; um kit Rony e um colete balístico; dois tijolos pela metade de entorpecente do tipo cocaína e do tipo crack; uma balança de precisão e uma caixa de sapato com mais drogas do tipo cocaína em pequenas porções, prontas para venda e grande quantidade em dinheiro em notas picadas de R$ 2,00 R$ 5,00 e R$ 10,00.

A droga pesada somou 1,7 quilos de cocaína e 563 gramas de crack. Os dois indivíduos foram autuados em flagrante por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

A SIG Dourados disponibiliza à população os números (67) 99159-2121 (whats) e (67) 3411-8080 (fixo), para denúncias, mantendo o sigilo total do denunciante.