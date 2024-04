Nova unidade do Sest Senat é inaugurada em Dourados com mais serviços aos trabalhadores do transporte

Prédio tem a capacidade de realizar 53 mil atendimentos ao ano e vai ampliar os serviços oferecidos aos profissionais do transporte, seus familiares e à comunidade local

O Prefeito Alan Guedes, a senadora Tereza Cristina, secretários municipais e demais autoridades participaram da inauguração da nova unidade do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Dourados, que já está à disposição dos trabalhadores do transporte na cidade e região.

Com uma estrutura ampla, moderna e eficiente, o novo investimento vai ampliar a oferta de serviços de qualificação profissional e de saúde aos profissionais sul-mato-grossenses, aos seus familiares e à comunidade local.

“O Sistema se integra com a cidade, uma obra como essa nos ajuda ampliar horizontes, a encontrar caminhos para que a gente consiga investir mais e trazer novas pessoas para esse segmento e ampliar o setor de transporte, fundamental para o nosso desenvolvimento”, ressalta o prefeito, Alan Guedes.

A unidade tem capacidade de realizar cerca de 53 mil atendimentos ao ano, e irá ofertar novos serviços como atendimento em psicologia e o simulador de direção caminhão, carreta e ônibus, tecnologia utilizada no aperfeiçoamento dos motoristas, com foco na prevenção de acidentes, além dos serviços de nutrição, odontologia e fisioterapia, que já eram oferecidos na antiga unidade.

“Hoje estou aqui para muitas atividades com o meu prefeito, Alan Guedes, melhorando cada vez mais essa nossa cidade belíssima e empreendedora que é Dourados. E iniciar a agenda com essa inauguração é motivo de muita alegria, essa obra representa um grande avanço para o setor”, afirma a senadora Tereza Cristina.

O prédio leva o nome do empresário João Resende, protagonista na implantação do transporte coletivo na capital do Mato Grosso do Sul. O novo Sest Senat possui 1.889,17m2 de área construída, uma sala de treinamento no simulador de direção, três salas de aula e uma sala de treinamento de EaD.

A unidade ainda conta com quatro consultórios equipados para atendimentos em fisioterapia, psicologia, nutrição e odontologia.

O Sest Senat é reconhecido nacionalmente por preparar profissionais para a execução de atividades com eficiência, reflexão crítica e segurança, além de torná-los aptos a operarem novas tecnologias. A inauguração da unidade de Dourados integra o Plano de Expansão e Melhoria da Rede Física em todo o Brasil. A ampliação da infraestrutura das unidades permite à entidade oferecer mais e melhores serviços aos trabalhadores do setor e, assim, garantir mais eficiência para as empresas.

O novo prédio está localizado à rua Valério Fabiano, 50, no bairro de Jardim Alhambra.