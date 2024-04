Na Energisa, Mauricio Lemes apresenta demanda dos moradores da região do Parque Alvorada

Vereador foi recebido pelo presidente da concessionária de energia, Marcelo Vinhaes, na sede da empresa, em Campo Grande

Em reunião com os diretores da Energisa, em Campo Grande, o vereador Mauricio Lemes (PSB), apresentou ao diretor-presidente da concessionária, Marcelo Vinhaes, pedidos dos moradores dos bairros Parque Alvorada, Jardim Monte Carlo, Novo Parque Alvorada e Jardim Santa Fé, que reclamam de constantes quedas e oscilações de energia elétrica na região.

O encontro, realizado nesta quarta-feira (4), na sede da Energisa, foi acompanhado pelo presidente da Associação de Moradores do Parque Alvorada, Moacir Roza. Segundo ele, principalmente em dias muitos quentes e ventanias ocorrem quedas de energia, ocasionando muitas vezes prejuízos para os comerciantes que dependem do funcionamento de aparelhos elétricos.

De acordo com o presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, uma das principais dificuldades enfrentadas pela empresa está relacionada a árvores antigas nos bairros citados, onde os galhos próximos a fiação resultam na interrupção de fornecimento de energia em dias de ventania, além da sobrecarga nos transformadores no período de calor prolongado.

Neste sentido, Vinhaes se comprometeu em disponibilizar uma equipe para analisar a situação de cada bairro para as providências necessárias na solução definitiva, incluindo revisão de todos os transformadores. “Na próxima semana, vamos iniciar um mapeamento para diagnosticar as árvores que necessitam de poda e, caso necessário, a remoção de algumas espécies, porém, precisamos o apoio dos órgãos de fiscalização ambiental e prefeitura, para trabalharmos dentro da legalidade”, afirmou.

Já o vereador Mauricio destacou o trabalho desenvolvido pela associação de moradores e reafirmou o compromisso com a comunidade. “Agradeço ao diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, que prontamente nos atendeu na sede da empresa e ao presidente do Parque Alvorada, Moacir Roza pelo encaminhamento das solicitações dos moradores através do nosso mandato, na Câmara Municipal”, disse.