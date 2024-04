Com apoio de Olavo Sul, prédio do CCZ passa por revitalização

As ações estão sendo realizadas após intervenção do vereador junto às secretarias municipais

Iniciaram nesta terça-feira (2) os reparos para a revitalização do Centro de Controle e Zoonoses (CCZ). A pintura já foi iniciada e em seguida será o reparo do sistema elétrico e das calhas. As ações estão sendo realizadas após intervenção do vereador Olavo Sul (MDB) junto às secretarias municipais.

Há muito tempo as instalações do CCZ sofreram com a falta de manutenção, o que deixou o prédio com aspecto de abandono. “É muito fácil criticar, fazer vídeos, mas prefiro sempre apontar soluções e buscar alternativas para resolver os problemas”, afirma o vereador, que acompanha de perto a revitalização.

Estão envolvidos na força-tarefa da revitalização as secretarias de Saúde, Educação, Administração e Serviços Urbanos, além da equipe do CCZ. “É um trabalho em conjunto e é dessa forma que conseguimos resolver as demandas”, explica o vereador, que agradeceu a atenção dada pelo prefeito Alan Guedes na execução dos serviços.

O prédio do CCZ fica localizado no bairro Guaicurus e foi inaugurado em 1996. Ao longo de quase três décadas não recebeu reforma completa. Com as ações que estão sendo desenvolvidas, passará a ter um novo aspecto.

O vereador Olavo Sul também busca a troca de mobiliários do setor administrativo, as tratativas já estão sendo feitas junto à prefeitura.