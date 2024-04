UEMS abre inscrições para seleção de docentes nas áreas de Medicina e Enfermagem

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, torna pública a abertura de inscrições para Seleção de Docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva para docentes da área de Medicina e Enfermagem para a Unidade de Campo Grande.

As inscrições estarão abertas até às 13h do dia 08 de abril e deverão ser realizadas através do endereço eletrônico: http://ead4.uems.br.

O edital está disponível nos seguintes endereços: https://www.uems.br/editais/detalhes/20-2024-PRODHS-PROE-UEMS e ead4.uems.br

Requisitos:

Medicina I – Médico, com especialidade em cirurgia geral, ou cirurgia do aparelho digestivo, ou cirurgia vascular, ou urologia, ou cirurgia plástica, ou cirurgia pediátrica, ou cirurgia torácica, ou cirurgia cardíaca (ou ainda cardiotorácica ou cardiovascular), ou cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia bariátrica, ou coloproctologia, ou ginecologia ou ortopedia, ou otorrinolaringologia ou medicina de emergência, e – Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Enfermagem – Graduação em Enfermagem; – Doutorado em Saúde Pública/Saúde Coletiva, ou Doutorado em Ciências da Saúde ou Doutorado em áreas afins e, – Registro no Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

O processo seletivo constará de prova didática e prova de títulos. As provas serão realizadas de forma presencial, nos dias 22 e 23 de abril de 2024.

Somente poderá submeter-se às provas o candidato que tiver a inscrição homologada e participado do sorteio, devendo, para tanto, no momento da prova didática, apresentar a cédula de identidade ou documento equivalente, conforme disposto no edital.