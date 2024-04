MEC avalia: UNIGRAN Educacional, mais uma vez, é a melhor particular do MS

Os cursos de Administração (Capital) e Direito (Dourados) também são destaques com nota máxima na avaliação e sendo os melhores do estado

A UNIGRAN Educacional foi consagrada, mais uma vez, como a melhor Instituição de Ensino Superior particular do Mato Grosso do Sul. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação – MEC, nesta terça-feira, 2, o Centro Universitário recebeu o conceito 4, em uma escala que varia de 1 a 5, sendo considerada a melhor particular do estado.

“Nós temos muito que comemorar”, comentou a Reitora da UNIGRAN Educacional, Rosa Maria D’Amato De Déa. O Centro Universitário ficou no topo do ranking, entre as 44 universidades do MS avaliadas pelo MEC, com Índice Geral de Curso – IGC 4. O indicador reúne itens indispensáveis para o MEC, como a média dos Conceitos de Cursos dos três anos anteriores. Sendo assim, a nota carimba a excelência de ensino da UNIGRAN por meio de sua infraestrutura, corpo docente de mestres e doutores e um projeto pedagógico completo.

Além de ser considerada a melhor, o curso de Direito, da UNIGRAN Dourados, e o curso de Administração, da UNIGRAN Capital, também foram destaques na avaliação. Os cursos conquistaram a nota 5, a máxima no Conceito Preliminar de Curso – CPC, também sendo considerados os melhores do estado.

“Um dos destaques deste vai para o nosso curso de Direito em Dourados, que sempre teve um conceito melhor entre os outros cursos do estado, com nota 4, porém este ano, além de ser o melhor do MS, ele recebeu a nota 5, ficando à frente de todas, incluindo as federais, as públicas e as confessionais”, ressaltou a Reitora.

O Pró-reitor de Ensino e Extensão da UNIGRAN Capital, Vinicius Soares de Oliveira, comemorou o resultado, ressaltando que a nota é o reconhecimento da qualidade de ensino da Instituição, apontando que o curso de Administração não só conquistou a melhor posição no estado, mas também foi considerado o melhor curso particular da região Centro-Oeste.

“Este resultado reforça a posição da UNIGRAN como líder em educação de qualidade no Mato Grosso do Sul. Ser o melhor curso de Administração do estado e alcançar destaque na região Centro-Oeste evidencia não apenas a excelência do curso em questão, mas também contribui para a reputação de toda a Instituição como um centro de excelência educacional”, afirmou o Pró-reitor.

Segundo Vinicius, vários pontos agregaram para a nota máxima no CPC, como o Projeto Pedagógico, que acompanha as mudanças do mercado e incorpora conhecimentos e práticas atuais, a coordenação do curso e seu corpo docente, com “seu compromisso inabalável com a excelência acadêmica e a inovação no ensino”, resultando em uma educação de qualidade, integrando teoria e prática, preparando os acadêmicos para desafios globais.

“A nota máxima no CPC é um reconhecimento formal da qualidade do ensino, infraestrutura, corpo docente, entre outros aspectos avaliados. Isso reforça a reputação da Instituição e dos cursos no mercado educacional. Além disso, estudantes em potencial buscam cursos de alta qualidade. A nota 5 é um diferencial importante na escolha de onde estudar, atraindo talentos e mantendo a competitividade do Centro Universitário. E, apesar de já estar no topo, o conceito máximo incentiva a Instituição e o curso a manterem-se atualizados e a buscar continuamente a inovação e a excelência em suas práticas de ensino”, apontou o Pró-reitor da Capital.

Cursos avaliados

Em Dourados, ainda foram avaliados os cursos de Administração (CPC 4), Ciências Contábeis (CPC 4), Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (CPC 4) e Psicologia (CPC 4).

Já na Capital, também foram avaliados Ciências Contábeis (CPC 4), Design de Interiores (CPC 4) e Psicologia (CPC 4).