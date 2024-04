DAC abre venda antecipada de ingressos para jogo decisivo contra o Corumbaense

Partida de domingo, no Douradão, vale vaga na final e na Copa do Brasil 2025

O Dourados AC faz no próximo domingo (7) a partida mais importante da sua história e que pode colocar o clube, pela primeira vez, na Copa do Brasil. O clube já liberou a venda de ingressos para o jogo contra o Corumbaense, pela rodada de volta da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Na ida, o placar foi 0 a 0 e agora uma vitória simples em casa coloca o DAC na decisão contra Operário ou Portuguesa.

Os ingressos para a partida no Estádio Douradão, às 15h, estão à venda na Loja Camisa 10, no centro da cidade, e na Salim Esportes, na rua Coronel Ponciano. O preço para arquibancada é R$ 20 e para cadeira coberta, R$ 30. Meia entrada para estudantes identificados serão vendidas apenas no dia do jogo, nas bilheterias do estádio, que abrem às 13h. Crianças até oito anos, acompanhadas dos responsáveis, não pagam.

Segundo o presidente do DAC, Marcos Araújo, a orientação é para que a compra de ingresso seja antecipada, para evitar filas no dia do jogo e eventual atraso para entrar no estádio. “Lembramos que a partida começa às 15h e, devido às obras na Coronel Ponciano, o acesso ao estádio pode ser complicado, mesmo com o trabalho feito pela Agetran para organizar o trânsito. Então, com o ingresso antecipado e chegando um pouco mais cedo, o torcedor evita contratempos na entrada”, explica o dirigente.

Segundo o regulamento do campeonato, a vaga na final vai para o vencedor do jogo deste domingo. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a disputa vai para os pênaltis. Esse é o quarto jogo entre Dourados e Corumbaense na competição. Antes do jogo de dia, os dois times se enfrentaram na primeira fase, com duas vitórias do DAC, sendo 3 a 0 no jogo em casa e 1 a 0, fora.