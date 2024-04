Daniel Junior reforça a Campanha de Combate à Disseminação de Notícias Falsas em meio ao 1º de abril

O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os perigos do compartilhamento das “fake news”

Para auxiliar no combate às “fake news”, o vereador Daniel Junior (Patriotas) foi o autor do projeto de Lei que instituiu a “Campanha de Combate à Disseminação de Notícias Falsas no município de Dourados”, celebrada nesta primeira semana de abril.

No dia 1º de abril é celebrado o Dia da Mentira, e apesar de ser uma data com muitas brincadeiras e pegadinhas, é importante reafirmar que mentira é coisa séria. Diariamente notícias falsas são compartilhadas e podem causar muitos danos para as pessoas.

O vereador afirma que o objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os riscos do compartilhamento das “fake news”, e divulgar a importância da verificação de informações antes de compartilhá-las, em grupos de aplicativos, redes sociais, ou demais meios de comunicação.

Para combater as notícias falsas é necessário pesquisar sobre determinada informação, buscar profissionais que saibam sobre o assunto, antes de compartilhar ou tratar a informação como verdade.

Em novembro de 2023 a campanha foi instituída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Dourados.