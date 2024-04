Rogério Yuri cobra melhorias no transporte público de Dourados

O vereador Rogério Yuri (PSDB) solicitou da Prefeitura de Dourados, por meio de indicação apresentada na sessão ordinária desta segunda-feira (01), a instalação de estrutura coberta nos pontos de ônibus, em especial o que atende aos funcionários e prestadores de serviços dos condomínios de alto padrão da cidade. Sugere como local a Avenida Dom Redovino, entre os condomínios Porto Seguro e Porto Madeiro, “tudo nos moldes/desenho universal e da ABNT”, a Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Na indicação, endereçada ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias ao secretário municipal de Serviços Urbanos Marcio Antônio do Nascimento e à diretora-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) Mariana de Souza Neto, Rogério Yuri explica que trata-se de uma demanda antiga “apenas uma das muitas feitas ao longo do tempo, visando melhorias no transporte público e na qualidade de vida dos cidadãos de Dourados”.

Yuri lembra que desde o início de seu mandato tem apresentado diversas propostas e solicitações à Prefeitura, que vão desde a limpeza e reparo dos pontos de ônibus até a otimização do atendimento do transporte coletivo e instalação de adesivos de “ponto cego”, uma questão de segurança. No entanto, lamenta, “apesar dos esforços contínuos, algumas, mesmo aprovadas em lei no parlamento, ainda não foram atendidas e/ou implementadas, o que tem gerado insatisfação entre os moradores da cidade”.

Para justificar a urgência da instalação de cobertura nos pontos de ônibus dos condomínios de luxo, Rogério Yuri destacou a importância desses trabalhadores para a comunidade local e a necessidade de oferecer condições dignas de espera pelo transporte público. “É inadmissível que os funcionários responsáveis por manter a infraestrutura, o funcionamento dos condomínios de alto padrão da cidade tenham que esperar pelo ônibus expostos às intempéries”, enfatizou, reforçando que a falta de estrutura adequada nos pontos de ônibus “não se trata apenas de bem-estar dos trabalhadores, mas prejudica, compromete a saúde, segurança e a qualidade de vida de todos os usuários do transporte público”.

“Espero que a Prefeitura priorize essa demanda e tome as medidas necessárias para atender às necessidades da população, proporcionando assim um serviço de transporte mais eficiente e humano para todos os cidadãos”, pediu o vereador, recebendo apoio de outros vereadores, que reconhecem a necessidade de melhorias nas condições de espera e transporte público local.