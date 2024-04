PP organiza filiações e fará encontro de lideranças na quinta-feira

Partido do prefeito Alan Guedes vai oficializar a filiação de dezenas de lideranças em evento no Clube Nipônico

O PP (Partido Progressistas) está organizando os últimos ajustes para o grande encontro municipal que será realizado na próxima quinta-feira (4), às 19 horas, na sede campestre do Clube Nipônico, quando serão assinadas as fichas de filiação de dezenas de lideranças políticas de Dourados. A senadora Tereza Cristina e outros líderes da legenda em Mato Grosso do Sul, deverão participar do ato de filiação.

O partido do prefeito Alan Guedes quer, com o ato, revelar quem serão alguns dos principais nomes que irão compor a chapa de pré-candidatos a vereadores. O prefeito é pré-candidato do partido à reeleição.

“Com muita tranquilidade queremos mostrar para os moradores de Dourados que nosso projeto é sério e não pode ser interrompido. Tivemos sim desafios como a pandemia da Covid e dívidas que foram deixadas da última administração. Não é com um simples estalar de dedos que se organiza um passivo de mais de R$ 100 milhões entre salários atrasados e dívidas com fornecedores. Trabalhamos muito para recuperar a confiança do mercado e o respeito dos servidores. Temos muita coisa pra fazer ainda”, disse o prefeito.

Nomes

Entre as filiações, estão previstos alguns vereadores que já compõem a base do prefeito na Câmara de Vereadores, como o atual líder do prefeito no Legislativo, Sérgio Nogueira, que está deixando o PSDB. Também devem compor as fileiras do PP, os vereadores Daniel Júnior (Patriota) e Cemar Arnal (Solidariedade).

Além dos vereadores, o presidente do Diretório Municipal do PP, Eudélio Mendonça, já vem trabalhando há meses na composição da chapa e no fortalecimento do partido em Dourados. “Temos grandes nomes que já estão no partido e outros que estão chegando. Temos um projeto sério e de respeito por Dourados e por esse motivo estamos sendo procurados por pessoas de referência e credibilidade”, disse Eudélio.