Gerson Claro defende fortalecimento da inclusão no Dia Mundial do Autismo

O presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro (PP), em mensagem alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta terça-feira (2), destacou a necessidade de reflexão sobre as atitudes em relação aos milhões de indivíduos e famílias que vivem com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

“Mais que uma data de celebração, é uma oportunidade de reflexão sobre as nossas atitudes em relação aos 70 milhões de autistas em todo o mundo, dos quais dois milhões são brasileiros. É fundamental transformar a inclusão num valor permanente. Que seja uma regra e não apenas uma exceção virtuosa. Que a sensibilidade, a tolerância e o amor que os autistas irradiam nos inspirem a sermos pessoas melhores”, disse Gerson, na abertura da sessão ordinária.

Em 2010, foi instituído em Mato Grosso do Sul, pela Lei 3.721, do deputado Antonio Vaz (Republicanos), o Mês Abril Azul, voltado para a conscientização sobre o autismo. As campanhas são realizadas anualmente, com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil sobre o TEA. “Trazer o autismo para o centro das atenções, educando o público sobre essa condição de neurodesenvolvimento, pode ajudar a reduzir o estigma e os equívocos em torno da condição”, afirmou Vaz.