Em três ações, PM de Coronel Sapucaia apreende mais de uma tonelada de maconha

Policiais militares de Coronel Sapucaia realizaram três apreensões de drogas em 24h, que totalizaram 1.017,5 quilos, e recuperaram 2 (dois) veículos com queixa de roubo/furto.

Na primeira apreensão, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um veículo suspeito na aldeia indígena Taquapery, em Coronel Sapucaia, e ao chegar no local a guarnição constatou que o veículo GM Classic tinha registro de roubo/furto. Em seguida, em buscas nas proximidades a cerca de 200 metros do veículo localizaram ocultos na mata 11 (onze) fardos contendo diversos tabletes de substância análoga à maconha que totalizaram 297,5 quilos. Durante o recolhimento do entorpecente a guarnição visualizou 02 (dois) indivíduos a bordo de uma motocicleta estrangeira que, ao notarem a presença da polícia militar no local, tentaram se evadir, entretanto foram alcançados e abordados, e em revista pessoal foram encontrados nos bolsos dos mesmos, chave e CRLV do veículo aprendido.

Na segunda apreensão, a equipe de policiais militares realizava policiamento ostensivo e preventivo na fronteira com o Paraguai no âmbito da Operação Divisas e Fronteiras, e ao realizar abordagem a um VW Gol a guarnição identificou no banco traseiro e no porta malas do veículo 239 (duzentos e trinta e nove) tabletes de substância análoga à maconha que pesados totalizaram 216 quilos.

A terceira apreensão, ocorreu ainda no âmbito da Operação Divisas e Fronteiras, a equipe de policiais militares deu ordem de parada a um veículo Tracker Preto, que desobedeceu e empreendeu fuga em direção a cidade de Tacuru, sendo acompanhado pela guarnição que prontamente recebeu o apoio dos policiais militares de Tacuru, até que ao persistir na fuga pelo perímetro urbano da cidade de Tacuru, o condutor acabou colidindo o veículo na traseira de um caminhão estacionado, em seguida saiu do veículo e correu em direção a mata não sendo localizado. No interior do veículo haviam 20 (vinte) fardos de substância análoga à maconha, que pesados totalizaram 504 quilos. Além disso, ao vistoriar o veículo os policiais militares identificaram através do chassi que havia queixa de roubo/furto na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Os diversos autores foram encaminhados às Delegacias de Polícia Civil locais, juntamente com as drogas apreendidas e veículos recuperados para as providências cabíveis em cada caso.