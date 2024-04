Expogrande 2024: inovação e sustentabilidade marcam a presença do Governo de MS na feira

Em uma demonstração de compromisso com o progresso e a sustentabilidade, o Governo de Mato Grosso do Sul será destaque na 84ª edição da Expogrande, a principal feira agropecuária do estado, que começa nesta quinta-feira (4) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O estande do Governo, coordenado pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), através da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanit[aria Animal e Vegetal), trará um ambiente onde tecnologia e conhecimento se encontram, apresentando sistemas inovadores que refletem os avanços das autarquias do Governo, Iagro Agraer e Imasul, autarquias vinculadas à Semadesc.

O espaço, além de oferecer um segmento educativo para crianças sobre defesa sanitária, permite uma experiência imersiva por meio de Óculos VR, proporcionando aos visitantes uma viagem virtual ao habitat dos morcegos e elucidando sobre a praga caruru palmeri, bem como as práticas apropriadas para o armazenamento de embalagens de agrotóxicos.

No dia 12 de abril, o governador Eduardo Riedel juntamente com secretários estaduais e lideranças de fundações e autarquias, marcará presença no evento. Ele vai recepcionar produtores rurais, representantes de entidades, empresários e cidadãos.

Este encontro no estande visa fortalecer as relações institucionais e fomentar um diálogo direto e produtivo, essenciais para o crescimento do setor agropecuário sul-mato-grossense. “Nossa meta com o estande é trazer uma vitrine de todas as ações do Governo do Estado nas suas bandeiras de ser Verde, Inclusivo, Próspero e Digital”, afirmou o secretário de Estado, Jaime Verruck.

Adicionalmente, o estande será o palco do “Iagrocast”, um podcast da Iagro em parceria com a TVE, trazendo discussões com temas ligados à agropecuária e sustentabilidade lideradas pelo apresentador e médico-veterinário Osmar Bastos. Daniel Ingold, diretor-presidente da Iagro, compartilhou sua expectativa positiva para a Expogrande 2024.

“Estamos integrando tecnologia, educação e interatividade ao nosso estande, visando criar uma experiência rica e envolvente. Nosso objetivo é mais que informar; é engajar e conectar profundamente a comunidade agropecuária e o público com a importância crítica da defesa sanitária e da segurança dos alimentos, destacando nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade no setor”, frisa.

Para o secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável, Rogério Beretta, o espaço será uma oportunidade de encontros e aproximação com toda a cadeia produtiva do agro e debates relevantes sobre temas relacionados à produção.

“Queremos proporcionar um local onde os produtores e cidadãos conheçam mais os programas do Governo do Estado oferecidos por meio da Semadesc e das suas vinculadas, Iagro, Agraer, e Imasul, nas mais variadas áreas, além de debater pautas relevantes para o crescimento do setor produtivo”, enfatiza.

Durante a Expogrande 2024, haverá a participação de organizações importantes como a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica (ABPO), representantes do Programa Estadual de Incentivo à Produção Pecuária de Qualidade de Mato Grosso do Sul (Precoce MS), Associação dos Avicultores de Mato Grosso do Sul (Avimasul), Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas).

A presença das organizações na Expogrande 2024 sublinha o compromisso do setor com a excelência, sustentabilidade e inovação no agronegócio, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e a valorização da agropecuária do Estado.

A Expogrande 2024 representa uma valiosa oportunidade para o Governo de Mato Grosso do Sul se aproximar da população e compreender melhor seus anseios, promovendo uma agropecuária mais segura, sustentável e tecnologicamente avançada.