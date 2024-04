Com Pavilhão da Indústria, Fiems marca presença na Expogrande 2024

Espaço e 1,1 mil metros apresentará produtos e serviços que contribuem de forma efetiva para o avanço da indústria local

Durante a Expogrande 2024, a ser realizada entre os dias 4 e 14 de abril em Campo Grande, o público terá a oportunidade de conhecer de perto a força da indústria sul-mato-grossense. A Fiems marcará presença na maior exposição agropecuária do Estado com o Pavilhão da Indústria, um espaço de 1,1 mil metros quadrados onde serão apresentados produtos e serviços que contribuem de forma efetiva para o avanço da indústria local.

As soluções são desenvolvidas pelo Sesi e do Senai e abrangem diversas linhas de atuação, como educação, saúde, segurança no trabalho, inovação e tecnologia. Além disso, a programação do Pavilhão da Indústria conta com ciclo de palestras, apresentações e mesas redondas que visam aproximar o público das iniciativas realizadas pela Fiems e suas casas.

Empresas e instituições parceiras compõem o espaço da indústria na Expogrande 2024. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) irá disponibilizar um balcão de empregos com oportunidades no mercado de trabalho. As indústrias Dale Sorvetes e Suzano vão apresentar seus processos produtivos nas áreas de alimentos e papel e celulose. Banco do Brasil e Sebrae também irão levar soluções de negócios para empresas.

Sobre a Expogrande

Essa é a 84ª edição da Expogrande, que contará com a participação de mais de 100 expositores de todo o Estado, além de representantes de estados e países vizinhos. A exposição deve movimentar R$ 150 milhões na economia local por meio de shows, leilões e negócios. A expectativa é de que 120 mil pessoas visitem o Parque de Exposições Laucídio Coelho ao longo dos 11 dias de evento.

Confira a programação do auditório do Pavilhão da Indústria:

04/abril (quinta-feira)

16h30 – Capital Humano – ciclo de palestras sobre recrutamento e seleção nas empresas – Sesi MS

05/abril (sexta-feira)

16h30 – Capital Humano – ciclo de palestras sobre recrutamento e seleção nas empresas – Sesi MS

06/abril (sábado)

16h30 – Capital Humano – ciclo de palestras sobre recrutamento e seleção nas empresas – Sesi MS

08/abril (segunda-feira)

18h30 – Mesa redonda sobre investimento social privado – Programa PantaNOW – Sesi Cultura

09/abril (terça-feira)

18h30 – Palestra: Como reduzir custo com energia utilizando inteligência de dados – Startup Sesi

10/abril (quarta-feira)

18h30 – “Desvendando o PantaNOW”: apresentação do modelo de inovação social para o desenvolvimento sustentável – Sesi Cultura

11/abril (quinta-feira)

16h30 – Capital Humano – ciclo de palestras sobre recrutamento e seleção nas empresas – Sesi MS

18h30 – Confra no Hub: Inovação para o agro – Startup Sesi

12/abril (sexta-feira)

14h00 – Reunião do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado – Silems

16h30 – Capital Humano – ciclo de palestras sobre recrutamento e seleção nas empresas – Sesi MS

13/abril (sábado)

16h30 – Capital Humano – ciclo de palestras sobre recrutamento e seleção nas empresas – Sesi MS

Expositores confirmados: