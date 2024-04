Piquerez marca de falta, e Palmeiras arranca empate com San Lorenzo

Abel Ferreira optou por entrar com uma equipe alternativa visando a final do Paulistão

Piquerez marcou de falta no segundo tempo e o Palmeiras arrancou um empate com o San Lorenzo por 1 a 1, nesta quarta-feira (3), na estreia da equipe na Libertadores. Segundo o Lance, o zagueiro Romaña abriu no primeiro tempo o placar para os argentinos.

O Verdão aguarda o duelo entre Liverpool-URU e Independiente del Valle, nesta quinta-feira (4), para conhecer sua situação no Grupo F. Nesse momento, Palmeiras e San Lorenzo dividem a liderança da chave com um ponto para cada um.

Na etapa inicial, o San Lorenzo dominou as ações da partida e criou as principais chances. Bareiro recebeu cruzamento na área e cabeceou tirando tinta da trave, enquanto Ferreira obrigou Lomba a fazer grande defesa. Os argentinos abriram o placar com Romaña aproveitando escanteio e estufando o gol de Lomba. A melhor chance do Palmeiras veio de um voleio de Rony para intervenção de Altamirano.

Na segunda etapa, o Verdão melhorou na partida com as entradas de alguns titulares e não cedeu muitas chances ao San Lorenzo, mas a equipe não conseguiu aproveitar as chances que teve. No entanto, o Palmeiras levou sustos na reta final nos contra-ataques em que Herazo carimbou o travessão e Bareiro perdeu chance incrível. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Em uma cobrança de falta, Piquerez deixou tudo igual aos 36 minutos.

No próximo fim de semana, o Palmeiras recebe o Santos pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista. O Verdão volta a campo pela Libertadores diante do Liverpool-URU, na quinta-feira (11).