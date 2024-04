Terceiro Agita Dourados acontece neste sábado no Parque do Lago

Parque foi revitalizado para receber o projeto que traz diversas práticas como Beach Tennis, Vôlei de Areia, Futebol e Crossfit além de ações de saúde e praça de alimentação

A ação da Prefeitura de Dourados que tem levado esporte, lazer e muita diversão para toda a família já tem data e local confirmados. A 3ª edição do Agita Dourados acontece no próximo sábado, dia 6 de abril, das 15h às 23h, no Parque do Lago. Entre as atividades estão as disputas de Beach Tennis, Vôlei de Areia, Futebol, Crossfit, ações de saúde e praça de alimentação.

Sucesso de público nas edições anteriores, o Agita Dourados acontece neste sábado, 6/4, no Parque Antenor Martins, conhecido como ‘Parque do Lago’, na região do Jardim Flórida. O evento deve reunir centenas de pessoas com o objetivo de promover práticas esportivas nas áreas públicas da cidade, auxiliando na saúde da população, além de oferecer opções de lazer para toda a família.

“O Agita Dourados é um evento que tem agradado a todos, desde os atletas profissionais, aos amadores, ou apenas pessoas que querem se movimentar para manter a saúde em dia. Esse é o nosso intuito, promover as boas práticas e utilizar os espaços públicos de Dourados, que estão sendo revitalizados para receber toda a população”, ressalta o Prefeito de Dourados, Alan Guedes.

O 3º Agita Dourados traz as competições de Futebol em Grama Sintética; Beach Tennis; Vôlei de Areia e Crossfit, além de aulas de Fit Dance; Zumba; Ritmos; Treino Funcional; Pilates e Capoeira.

Também, serão realizadas a Vacinação contra a Dengue; Avaliação Física; Avaliação e Orientação Nutricional; Auriculoterapia; Aferição de Pressão e Teste de Glicemia. Ainda haverá praça de alimentação com Food Truck.

O Agita Dourados é uma das ampliações do projeto Desenvolve Dourados e Ação e seguindo os moldes da ação principal, percorrendo toda a cidade, onde cada edição acontece em um parque diferente, que recebe revitalização completa.

Serviço

3° Agita Dourados

Data: sábado, 6 de abril

Horário: Das 15h às 23h

Local: Parque Antenor Martins – Parque do Lago

As inscrições para as competições esportivas devem ser realizadas previamente na Funed, no Complexo Poliesportivo Jorge Antônio Salomão, o “Jorjão”. Informações através do telefone/WhatsApp (67) 98163-0325.