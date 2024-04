Com destaque para avicultura, FCO aprova R$ 138,9 milhões em novos empreendimentos para MS

O CEIF-FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo de Investimento do Centro-Oeste) aprovou R$ 138,92 milhões em novos empreendimentos que beneficiam 29 municípios sul-mato-grossenses, sendo R$ 97,47 milhões em financiamentos no FCO Rural e R$ 41,45 milhões no FCO Empresarial.

A reunião do CEIF-FCO foi realizada em 25 de março na Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia) e presidida pelo secretário executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta.

O destaque vai para 4 projetos de implantação de unidade de produção de frango de corte em Japorã, associados à indústria Frango Belo, no valor global de R$ 33,327 milhões. Com isso, nesta última reunião do CEIF-FCO, a linha Rural do Fundo aportou um total de R$ 43,85 milhões, somente em avicultura.

“Temos uma expansão significativa no Estado de importantes empresas como BRF, JBS e a própria Frango Belo, que já atuam na cadeia produtiva com o sistema integrado. O incentivo aos projetos de expansão da avicultura está dentro da proposta do MS Multiproteína”, destacou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

No FCO Rural também foram aprovados R$ 3,42 milhões para aquisição de bovinos; R$ 2,34 milhões para construção; R$ 8,95 milhões para projetos de suinocultura; R$ 5,89 milhões em irrigação; R$ 15,45 milhões para a compra de máquinas e R$ 17,55 milhões para correção de solo.

Dentro da linha do FCO Empresarial, foi aprovado crédito para o financiamento de 25 empreendimentos nos setores de Comércio e Serviços, que somam R$ 29,52 milhões; 1 empreendimento industrial, no valor de R$ 4,34 milhões, em Dourados e 1 empreendimento de turismo regional, no valor de R$ 7,39 milhões, em Inocência.

Ainda no FCO Empresarial/Serviços, segmento Mulheres Empreendedoras, foram aprovados empreendimentos que totalizam R$ 4,81 milhões, nos municípios de Aquidauana e Dourados.

No primeiro trimestre de 2024, de janeiro a março, já foram aprovados R$ 682,67 milhões em recursos do FCO para novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul, sendo R$ 205,63 milhões na linha Empresarial e R$ 477,03 milhões na linha Rural. Para todo o ano, Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,41 bilhões disponíveis para financiamentos pelo FCO nas linhas Rural e Empresarial.

Os R$ 138,9 milhões do FCO aprovados na última reunião do CEIF beneficiam os municípios de Aparecida do Taboado; Aquidauana; Aral Moreira; Bela Vista; Brasilândia; Caarapó; Camapuã; Campo Grande; Corumbá; Deodápolis; Dois Irmãos do Buriti; Dourados; Figueirão; Guia Lopes da Laguna; Inocência; Itaporã; Ivinhema; Japorã; Maracaju; Miranda; Mundo Novo; Naviraí; Nova Alvorada do Sul; Nova Andradina; Paraíso das Águas; Ponta Porã; Rio Brilhante; São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.