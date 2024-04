Senac Dourados sedia evento para discutir ações e impulsionar turismo na região

Nesta terça-feira (02), o Senac Dourados sediou a primeira reunião com representantes do segmento de turismo da região e membros do CODED (Conselho de Desenvolvimento de Dourados). O objetivo do encontro foi elaborar estratégias e gerar novas ideias para impulsionar o turismo local, utilizando a metodologia PAM – Pocket Action Moment.

A metodologia consiste em uma abordagem de diálogo mais informal, sem foco de venda, interativa e fluida – que favorece insights e novas conexões de ideias. A intenção foi ouvir ativamente o público presente, visando ampliar a visibilidade e o engajamento dos segmentos.

“O PAM é uma oportunidade de conexão, um momento de escuta ativa, para gerar um diálogo entre escola e mercado e empresas, a fim de gerar visibilidade e engajamento, além de viabilizar ações para os segmentos”, afirma a gerente do Senac Dourados, Lucélia Castro.