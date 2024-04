Campo Grande: Zé Teixeira reivindica segurança para trânsito

O aumento do tráfego de veículos na avenida Ana Rosa Castilho Ocampos está colocando em risco a segurança dos moradores do bairro Parque Novos Estados, em Campo Grande. A situação levou o deputado Zé Teixeira (PSDB) a apresentar nesta quarta-feira (3) um pedido de providências à prefeita Adriane Lopes.

Na indicação ao Poder Executivo Municipal, o deputado solicita a instalação de um quebra-molas na avenida, no trecho entre as ruas do Selenita e Itaúba. Conforme a reclamação de moradores, a via é alternativa para quem precisa acessar o Anel Rodoviário partindo da avenida Cônsul Assaf Trad. A rota reduz em aproximadamente três quilômetros a distância percorrida.

“Diante do aumento gradativo de trânsito, tornou-se cada vez mais perigoso aos moradores da região cruzar esta avenida. Automóveis, motocicletas e caminhões praticam velocidade compatível a de rodovias, confundem a finalidade da avenida, gerando temor e acidentes constantes”, justifica Zé Teixeira.

O local indicado para a instalação do redutor de velocidade é trajeto para todos os moradores de condomínios próximos que se deslocam para a avenida Aracruz, na ligação ao centro da cidade e ao Parque dos Poderes.