Indígena foragido da Justiça levando droga para Reserva Indígena é preso pelo DOF

É o segundo caso na semana de droga que seguia para reserva indígena

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na madrugada desta terça-feira (2), um cidadão indígena de 30 anos de idade por tráfico de droga. Com ele estavam 200 gramas de skank que seriam levados para a uma reserva indígena em Iguatemi. É o segundo na semana de droga que seguia para reserva indígena.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS 295, área rural do município de Tacuru, quando visualizaram o homem andando a pé pela via com uma sacola na mão. Ao ser abordado, disse que seguia de uma reserva indígena em Amambai quando sua motocicleta apresentou problemas mecânicos, sendo abandonada.

Ao vistoriarem a sacola, os policiais localizaram uma parte do skank e, junto ao seu corpo, mais outra porção da mesma droga, com peso total de 200 gramas. Questionado sobre o ilícito disse que comprou de um cidadão paraguaio na reserva indígena em Amambai e que pretendia levar até a reserva indígena em Iguatemi.

Durante a checagem dos dados pessoais do indígena localizou-se um Mandado de Prisão a cumprir expedido pela Vara Criminal de Iguatemi. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Tacuru e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2 mil.

Primeiro caso

Na tarde desta segunda-feira (1º) o DOF prendeu outro homem com 1,4 quilo de maconha. Ele seguia para uma reserva indígena no município de Caarapó.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.