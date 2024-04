Posto Avançado do SAMU no Grande Flórida será ativado na Praça Alfredo Uhde

Prefeito Alan Guedes assinou a ordem de serviço nesta quarta e prazo de entrega é de até 45 dias

A região do Grande Jardim Flórida vai ganhar um Posto Avançado de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. Nesta quarta-feira (3), o prefeito Alan Guedes assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação do imóvel onde vai funcionar a base descentralizada, na Praça Alfredo Uhde. O investimento é de quase R$ 170 mil e a unidade deve começar a atender em 45 dias.

O ato de assinatura aconteceu no local com a presença de diversas autoridades, como o secretário de Saúde, Waldno Lucena Jr, Dr Messias Villa Mendonça, coordenador-geral do SAMU 192 Regional Dourados e outros secretários municipais. Os vereadores Laudir Munaretto, Jânio Miguel, Marcelo Mourão e Daniel Júnior representaram a Câmara Municipal.

Segundo Dr Messias, a ampliação do serviço do SAMU para um segundo ponto deve melhorar o tempo de atendimento para chamados em uma das regiões que mais cresce na área urbana. “Nosso objetivo é minimizar o tempo-resposta, fundamental para diminuir sequelas e salvar mais vidas. Fizemos um estudo de área de abrangência, acesso e tínhamos dois pontos na região. Tivemos uma conversa com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, que vai reformar e ampliar o local, adaptando para o funcionamento da unidade”, explica o coordenador.

Novo posto e ambulâncias

Desde o início da gestão, a Secretaria de Saúde busca oferecer melhores condições de atendimento ao SAMU, inclusive com a renovação completa da frota de ambulâncias, com duas UTI’s Móveis e outras duas unidades Tipo C. Agora, com esse novo ponto, facilita o acesso aos moradores de bairros como Jardim Flórida, Novo Horizonte, Altos do Indaiá e outros. De acordo com o prefeito Alan Guedes, essas ações diminuem o tempo de resposta, proporcionam melhor atendimento, aumentando, consequentemente, a possibilidade de sucesso em salvar vidas.

“Essa é uma região muito grande da cidade e que tem um índice alto de chamados. Como a Unidade do Samu fica na região central, havia a necessidade dessa descentralização. Fizemos diversos estudos para definir o local, depois o projeto para adequação do espaço para atendimento e estrutura para a viatura que deve ser fixa da unidade. Desde o início da gestão entregamos quatro ambulâncias, mas esperamos que o Governo Federal também destine novos veículos para complementar a nossa frota”, completa Alan Guedes.