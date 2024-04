Vereador Dr. Diogo cobra esclarecimentos sobre transporte público em Dourados

Por meio de requerimento enviado à Prefeitura Municipal o vereador busca informações atualizadas sobre a frota de ônibus

O vereador Dr. Diogo Castilho (PSDB), por meio de requerimento enviado ao prefeito Alan Guedes, ao secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica e à diretora da Agetran, busca esclarecimentos sobre aspectos do transporte público na cidade de Dourados.

Entre as principais questões abordadas no requerimento estão a quantidade e a idade da frota de ônibus, a disponibilidade de ar-condicionado nos veículos, a acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), além de dados sobre a quantidade total de passageiros do transporte público em 2023.

Uma das preocupações do vereador é garantir que o transporte público atenda adequadamente às comunidades das Aldeias Jaguapiru e Bororó. Nesse sentido, ele busca informações sobre a adequação das linhas de ônibus que servem a essas localidades, visando garantir um serviço que atenda plenamente às necessidades da população local.

O vereador afirma que essas informações são cruciais para entender a situação atual do transporte público em Dourados e para planejar futuras melhorias que garantam um serviço de qualidade e acessível a todos os cidadãos. O vereador aguarda as respostas das autoridades competentes para avançar nesse processo de aprimoramento do transporte público na cidade.