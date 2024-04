Dois veículos com 1.350 pacotes de cigarros são apreendidos pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde desta terça-feira (2), um VW Gol e uma Fiat Strada carregados com 1.350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os militares realizavam um bloqueio policial na MS-379, área rural de Dourados, quando deram a ordem de parada aos condutores dos veículos. Eles disseram que foram contratados para pegar a carga ilegal no Paraguai e entregá-la em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 108 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.