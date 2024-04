Ricardo Torraca reivindica três aparelhos de ultrassom para rede pública

Vereador encaminhou indicação ao prefeito Eduardo Campos e ao senador Nelsinho Trad

Com o intuito de melhorar o atendimento no setor público de saúde de Ponta Porã, o vereador Ricardo Torraca, utilizou a tribuna da Câmara Municipal na semana passada para reivindicar a disponibilização de três aparelhos para exames de ultrassonografia para atender três regiões do município.

O pedido do vereador foi encaminhado ao prefeito Eduardo Campos com cópias para o secretário municipal de Saúde, Patrick Derzi, e para o senador Nelsinho Trad, que tem destinado recursos para investimentos na melhoria do atendimento público de saúde.

O objetivo, segundo Ricardo Torraca, é colocar os aparelhos em unidades de saúde situadas nas regiões sul, norte e centro de Ponta Porã. “Com a aquisição dos aparelhos teremos mais agilidade no atendimento, aliviando assim o Centro Regional de Especialidades Dr. João Kayatt, que hoje é o único local que faz esse tipo de imagem”, disse.

O vereador ressaltou que o exame de ultrassom também conhecido como ultrassonografia ou ecografia é um dos exames de imagem mais utilizados para diagnósticos médicos. “Esse procedimento não invasivo, permite visualizar com detalhes, as movimentações das estruturas internas dos pacientes, bem como seus órgãos e tecidos, garantindo dessa forma mais eficiência no tratamento de doenças”, ressaltou Ricardo Torraca.