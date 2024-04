Usuários de WhatsApp e Instagram relatam instabilidades

App de mensagens e rede social têm problemas no carregamento

Usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp e da rede social Instagram, ambas da empresa Meta, relataram instabilidades nas plataformas nesta quarta-feira (3).

O site Downdetector, que permite que usuários registrem problemas do tipo, já registrou mais de 28 mil reclamações sobre o WhatsApp e cerca de mil sobre o Instagram.

No WhatsApp, os problemas atingem principalmente a versão do aplicativo para celular, e funciona de maneira intermitente na versão web. Os problemas são de conexão e envio de mensagens.

No Instagram, o problema é no carregamento do feed de novas publicações. A Meta ainda não se manifestou.

Há menos de um mês, no último dia 5 de março, Instagram e Facebook saíram temporariamente do ar, deslogando usuários de suas contas.

Da AnsaFlash