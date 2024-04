DOF apreende mais de 40 quilos de cabelo humano com casal em ônibus

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta quarta-feira (3), cerca de 44 quilos de cabelo humano. O material ilícito estava em posse de um casal que seguia para Campo Grande.

Os militares realizavam um bloqueio policial na BR 262, área rural de Corumbá, quando deram a ordem de parada ao condutor do coletivo. Os policiais localizaram 22 quilos de cabelo em cada bagagem. O casal não possuía a documentação legal para o transporte; apenas disseram que pegaram o material na Bolívia e foram contratados para entregá-lo na Capital.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Corumbá. Os 44 quilos foram avaliados em R$ 440 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.