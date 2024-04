Cavalo Crioulo marca presença novamente nas pistas da Expogrande

Além da tradicional Exposição Passaporte, núcleo promove provas e leilão da raça na feira de Campo Grande

Raça em expansão no Estado de Mato Grosso do Sul, o Cavalo Crioulo mais uma vez será atração no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, durante a Expogrande, que chega a sua 84ª edição. O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Mato Grosso do Sul, realiza durante esta semana mais uma edição da Exposição Passaporte para a Morfologia. Durante o evento, serão conhecidos mais oito exemplares que irão garantir vagas para a final Nacional da Morfologia, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), durante a Expointer, no mês de agosto, em Esteio (RS).

O presidente do Núcleo, Roberto Diedrich, ressalta que a cada ano que passa, o evento da raça Crioula realizado durante a Expogrande apresenta maior quantidade, além da qualidade dos animais em pista. “Também já temos muitos criadores confirmados, inclusive também do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo, vindo ao nosso passaporte. Muitas cabanhas de expressão na raça Crioula trarão animais. A expectativa é muito grande”, destaca.

A Exposição Passaporte ocorrerá nos dias 5 e 6 de abril e terá na avaliação dos animais a inspetora técnica e jurada do Cavalo Crioulo, Christina Freitas Bandeira de Mello, com trabalhos técnicos de Rafael Fagundes Sant`anna. Antes, na programação, também ocorrerá nos dias 3 e 4 de abril o terceiro redomão do Mato Grosso do Sul. “Este ano viemos com 25 potros inscritos, um número recorde e, para nós, um número muito satisfatório. Vamos ter participantes do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul”, observa Diedrich, acrescentando que as provas terão uma premiação total de R$ 30 mil. “A gente tem muita satisfação em fazer essa prova e ver que a cada ano vem crescendo mais. E uma grande importância dentro dessas três provas é a qualificação da mão de obra aqui das regiões de expansão”, complementa, lembrando também que ocorrerá a prova do Freio do Proprietário, onde os próprios donos participam da competição similar ao Freio de Ouro.

Na programação ainda consta a terceira edição do leilão Portos do Cerrado, às 20h do dia 5 de abril, com uma oferta de 24 animais da raça Crioula. “O crescimento da raça e das provas no Estado é nítido”, frisa o presidente do Núcleo. O analista de expansão da ABCCC, Lucas Lau, reforça que o Cavalo Crioulo abrirá a programação dos equinos na feira. “A raça Crioula é a raça que abre a parte equestre na Expogrande. No redomão tivemos uma grande surpresa, além de uma grande procura para a Passaporte. Creio que teremos uma exposição muito bonita”, complementa.

Confira a programação

05 de abril de 2024 (Sexta-feira)

8h – Início do Julgamento Morfológico

14h – Continuação do Julgamento Morfológico

19h – Confraternização e Leilão

06 de abril de 2024 (Sábado)

9h – Julgamento dos Grandes Campeonatos