Sobe para 10 o número de mortos após terremoto em Taiwan

Subiu para 10 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan, no Sudeste Asiático, enquanto as autoridades locais continuam as operações de resgate na região, informou um balanço atualizado nesta quinta-feira (4).

Segundo dados do Centro de Respostas e Desastres, ao menos 1.060 pessoas ficaram feridas e 38 permanecem desaparecidas depois do abalo sísmico que teve epicentro perto do condado de Hualien, o mais atingido pelo fenômeno.

As equipes de emergência ainda tentam resgatar pessoas presas em escombros bloqueados por destroços, principalmente em uma área montanhosa tornada impermeável por danos à infraestrutura rodoviária.

Relatos indicam que alguns túneis e pontes nas estradas principais de Hualien foram fortemente danificados pelo terremoto. Mais de 600 cidadãos permaneceram retidas em um hotel e centro turístico no Parque Nacional Taroko, mas as autoridades conseguiram colocá-las em segurança.

Entretanto, cerca de 60 trabalhadores que ficaram retidos em um pedreira conseguiram sair do local durante a tarde, enquanto outros quatro presos em uma mina de carvão conseguiram regressar à superfície.

A autoridade meteorológica da ilha, responsável pelos sismos, informou que ocorreram mais de 300 tremores secundários desde o terremoto principal, dando continuidade a um tremor secundário que pode durar alguns dias.

Em meio aos esforços, a China, que vê a ilha como uma província rebelde, que sofrerá consequências caso faça declaração de independência, expressou solidariedade, mas foi alvo de críticas por parte de Taiwan.

“O grupo República Popular/Partido Comunista Chinês é bom em dizer uma coisa e fazer o oposto. O Gabinete de Assuntos de Taiwan expressou condolências e ofereceu ajuda após o terremoto. Bem, eu deveria estar sufocado e sem palavras?”, escreveu o chefe da diplomacia da ilha, Joseph Wu.

Vaticano

O papa Francisco lamentou a “perda de vidas” e os “danos causados” pelo terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan, no Sudeste Asiático, e deixou ao menos 10 mortos e mais de mil feridos.

Em telegrama enviado ao monsenhor John Baptist Lee Keh-mean, presidente dos bispos de Taiwan e assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Pontífice se diz “profundamente entristecido” pela tragédia registrada no país

Além disso, Jorge Bergoglio “assegura a todos os afetados por esta catástrofe a sua sincera solidariedade e proximidade espiritual” e garante que rezará “pelos mortos, pelos feridos e por todos os deslocados, bem como pelo pessoal de emergência envolvido nos esforços de socorro”.

Da AnsaFlash