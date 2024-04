Servidores do Incra/MS se mobilizam na defesa de melhores condições salariais

No dia 3 de abril, os funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em Mato Grosso do Sul se reuniram em uma importante mobilização. O encontro ocorreu às 8h30, no Auditório da Superintendência Regional em Campo Grande/MS, como parte do Dia Nacional de Mobilizações dos Servidores Públicos Federais.

A reunião contou com a presença significativa de trabalhadores ativos e aposentados do INCRA/MS, além de representantes de outros órgãos federais ligados ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal em Mato Grosso do Sul (Sintsep/MS), movimentos sociais e sindicais. Dirigentes de entidades como a Condsef, CUT-MS, Assincra/MS, Cnasi-AN e SintsepMS também estiveram presentes.

Durante o evento, foram discutidos diversos temas relevantes, incluindo a situação atual do INCRA e da Reforma Agrária, além da Campanha Salarial dos Servidores Públicos Federais de 2024. Destacou-se também a necessidade de reestruturação das carreiras do INCRA e a regulamentação da Negociação Coletiva no Setor Público.

Uma comissão foi escolhida para representar os servidores em futuras atividades do Sintsep/MS, e foi decidida a participação na Marcha dos Servidores Públicos Federais em Brasília, marcada para o dia 17 de abril. Encerrando as discussões, os presentes realizaram um ato em frente à Superintendência, reivindicando “Melhores salários, reestruturação das carreiras dos servidores do INCRA, fortalecimento e retomada da Reforma Agrária”.

Os servidores estão atualmente em negociações com o Governo Federal para reestruturar a carreira. O Superintendente do INCRA, Paulinho Roberto recebeu a pauta de reivindicações dos servidores. “Meu compromisso é auxiliar no que estiver ao meu alcance, a causa é justa e a política pública da Reforma Agrária é de extrema relevância”, sinalizou.

Com o apoio do Superintendente, uma Comissão da Assincra/MS já foi recebida pelos Deputados Federais Vander Loubet PT/MS, Camila Jara PT/MS, e pelos Deputados Estaduais Zeca do PT e Gleice Jane PT-MS.