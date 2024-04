DOF prende mulher com droga e sete armas de fogo de diversos calibres presas ao corpo

Uma mulher de 29 anos de idade foi presa por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nesta quarta-feira (03), na MS-164, transportando uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre .22, um revólver calibre 3.57 e quatro revólveres calibre .38, além de mais de um quilo de skunk. Todos estes materiais estavam presos ao corpo da autora.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural de Ponta Porã, quando abordaram o condutor de um veículo de passageiros por aplicativo.

Durante entrevista, a mulher que seguia como passageira entrou em contradição sobre os motivos da viagem, o que chamou a atenção dos militares.

Muito agitada, os policiais perceberam que a mesma possuía diversos volumes embaixo de suas vestimentas. Questionada, a mulher confessou que estaria com as armas e o entorpecente presos ao corpo.

Indagada sobre os armamentos e a droga, a mulher afirmou que havia pegado os materiais em Ponta Porã e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 1,8 mil pelo transporte.

O material apreendido foi encaminhado à Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.