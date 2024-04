Assistência Social de Caarapó promove mutirão para recadastramento no Programa Energia Social

A fim de garantir a continuidade e aprimorar a qualidade do atendimento oferecido pelo “Programa Energia Social: Conta de Luz Zero”, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Caarapó está realizando um mutirão de recadastramento. As atualizações no sistema exigem que as informações dos beneficiários sejam atualizadas na página da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD) para continuar recebendo o benefício.

Com o intuito de facilitar o processo para aqueles que enfrentam dificuldades de acesso à internet e informação, a equipe da Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS Urbano e Cadastro Único, estará disponível para auxiliar no recadastramento. O procedimento é totalmente digital e visa assegurar que os beneficiários continuem a receber o auxílio.

Para realizar o recadastramento, é imprescindível ser beneficiário do Programa Energia Social do Governo Federal e ter em mãos alguns documentos essenciais, tais como RG ou CNH, CPF de todos os membros da família, última conta de energia, certidões de nascimento e casamento, declaração de imposto de renda (se houver) e documento médico em casos de famílias com eletrodependentes.

Ressalta-se que é fundamental apresentar os documentos originais, não sendo necessário levar cópias. O mutirão de atendimento ocorrerá de 08/04 a 12/04, das 13h às 16h, no CRAS Urbano, localizado na antiga “Vaca Mecânica”, na Av. Dom Pedro II, nº 2373. Esteja atento aos prazos e não perca a oportunidade de garantir a continuidade do benefício.

O Programa Energia Social: Conta de Luz Zero é um programa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que visa garantir o acesso à energia elétrica para famílias de baixa renda. O programa zera a conta de luz de famílias que se enquadram nos critérios de elegibilidade e configura-se como uma importante iniciativa do Governo MS que garante o acesso à energia elétrica para famílias de baixa renda. O programa contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas e promove a inclusão social.