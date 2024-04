Controladores internos participam de live do TCE-MS sobre transparência pública

“Pontos relevantes do Programa Nacional de Transparência Pública” foi o tema de uma live realizada por meio do google meet nesta quinta-feira, 4 de abril, pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Voltado para controladores internos e responsáveis pela transparência pública, a live foi conduzida pelo auditor de controle externo, Anderson Susumu Kazama, e pela técnica de controle externo, Márcia Dolores de Oliveira Amorim.

Durante duas horas, os instrutores repassaram aos controladores internos dos Poderes, executivo, legislativo e judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas as atualizações para o preenchimento do questionário do Programa Nacional de Transparência Pública, baseado na matriz de critérios avaliados versão 2024.

As informações são fruto da recente participação do chefe da gerência de auditoria operacional do TCE-MS, João Carlos de Assumpção Filho, e da técnica de controle externo, Márcia Amorim, no 3º ciclo Nacional de Transparência Pública, realizado em Florianópolis em março, onde foram apresentadas as mudanças e novidades do questionário.

Márcia Amorim explica que o “Tribunal de Contas acompanha esse trabalho dando o suporte aos municípios, orientando sobre como melhorar esse trabalho, tirando dúvidas”.

Segundo o instrutor Anderson Kazama, 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul possuem sítios oficias. “São 164 entidades no Estado e nós avaliamos 100 por cento delas. A transparência no Estado vem melhorando muito e isso é resultado desse trabalho que nós realizamos, mas sempre reforçamos a importância da constante evolução.”

O resultado dos questionários é disponibilizado no Radar da Transparência Pública — ferramenta que já tem as informações dos dois primeiros ciclos.