Segunda edição do Festival da Cerveja acontece em Bonito a partir desta sexta

Nesse fim de semana, sexta e sábado, Bonito espera o público para a segunda edição do Festival da Cerveja, 10 cervejarias, praça de alimentação e shows gratuitos vão agitar o principal destino do ecoturismo de MS. O evento acontece na praça principal e começa às 20h com venda de cerveja, área gastronômica e shows com os artistas Marcia Cordeiro, Arnaldo Antunes (05), Bebados Habilidosos, As Máquinas do Seu Antonio e Raimundos (06).

Em 2023 o Festival teve um público de mais de 7 mil pessoas, gerando um aquecimento no comércio local, rede hoteleira além de levar cervejeiros do MS para Bonito, esse ano participam do evento as cervejarias: Morenabier ,Bonito Beer, Canalhas, Louvada, Capivas, Cantina MS, Onze Onze, Endrigo, Via Malte e Eden Beer, a gastronomia fica por conta de Tomahawk, Zé Figueira e Gaspar Espetos.

Durante a semana, o 2º Festival da Cerveja também ofereceu cursos sobre Fabricação de Cerveja e no sábado haverá um Curso de Degustação Guiada. Para Lelo Marchi, Diretor de Cultura, “Esse ano teremos o dobro de cervejarias, totalizando 10. Além do aumento da praça de alimentação e os 2 shows locais e um regional, teremos dois gigantes da música brasileira em nosso palco. Serão dois dias de muita música, um mergulho no mundo da cerveja artesanal e muita diversão”.

Para o Prefeito Josmail Rodrigues a primeira edição do festival foi um sucesso e a segunda vem para marcar o calendário de eventos do município, “a primeira edição do evento foi muito bem aceita, tanto pelo trade, movimentando a economia em um período de baixa temporada, como pelos visitantes, com um público estimado de 7 mil pessoas nos dois dias. Para este ano, acreditamos que será ainda melhor, porque teremos dois nomes de peso no cenário nacional, que é Arnaldo Antunes e os Raimundos, sem contar a programação regional e a participação de 10 cervejarias e 3 stands de alimentação, então a expectativa é de pelo menos 10 mil pessoas”.

O 2º Festival da cerveja de Bonito é uma realização da Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Cultura e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com apoio do Governo do Estado, da Fundação de Cultura de MS e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).