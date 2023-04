Kamila Alvarenga aciona executivo e faz pedidos em favor da saúde dos fronteiriços

A vereadora Kamila Alvarenga, na sessão ordinária de 4 abril da Câmara Municipal de Ponta Porã, apresentou uma indicação em que solicita à Prefeitura um estudo técnico para Construção de uma Policlínica da Mulher e da Criança, para prestação de serviço especializado a saúde da Mulher.

Segundo ela o espaço será uma unidade de saúde especializada, onde mulheres e crianças receberão cuidados especiais em saúde, de forma completa, considerando suas necessidades e particularidades, com ambientes temáticos pensados e criados para dar mais conforto e acolhimento a essa parcela da população.

A indicação foi encaminha ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal Saúde Dr. Patrick Carvalho Derzi, para que as providências sejam tomadas.

Educador Físico

Kamila Alvarenga também apresentou indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos com cópia para a Senhora Mirta Eloiza Landolfi Salinas – Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, para solicitar o atendimento do profissional de Educação Física nas academias de ar livre, no Parque dos Ervais e Horto Florestal em horários de maior fluxo.

“A presença deste profissional nos horários de maior fluxo, manhã das 7hs às 9hs e na parte da tarde das 17hs às 20hs, garante que a prática de exercícios físicos seja segura. Sabe-se que muitos acidentes em aparelhos acontecem pela falta de orientação profissional. Lesões no joelho e dores na coluna são as principais queixas de quem não conhece os limites e funções de cada exercício,” argumentou a vereadora ao justificar o pedido.