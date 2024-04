PRF apreende mais de 100 quilos de cocaína em tanque de combustível de carreta

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã desta quinta-feira, 04, dois homens com mais de 100 quilos de pasta base de cocaína em uma carreta Volvo, durante fiscalização no perímetro urbano de Caarapó.

Os policiais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram o veículo. O motorista e o passageiro, pai e filho, apresentaram nervosismo durante a fiscalização. Eles disseram ter carregado em Dourados com destino a Imbituba/SC.

Na Unidade Operacional da PRF a equipe realizou uma busca minuciosa na carreta, até encontrar um compartimento oculto no tanque de combustível. Dentro, estava os tabletes de pasta base de cocaína, que pesaram 114 quilos. Diante do flagrante, disseram que carregaram o entorpecente na fronteira com o Paraguai e receberiam R$ 50 mil pelo transporte.

Receberam voz de prisão, sendo que o condutor apresentou mal estar, sendo encaminhado ao hospital.

A ocorrência foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó para as providências cabíveis.