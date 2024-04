Cine Araújo inicia o mês com dois grandes lançamentos para todos os gostos

Unidades de exibição terão a Promo Cine, com ingressos promocionais com valores diferenciados aos dias de semana

O Cine Araújo começou o quarto mês do ano a todo vapor! Atendendo aos mais diversos gostos, nesta semana, as estreias da rede são: A Primeira Profecia e Uma Prova de Coragem.

Dirigido por Arkasha Stevenson, A Primeira Profecia é ideal para os amantes de filmes de terror. O filme acompanha a história de uma jovem americana que é enviada a Roma para viver a serviço da igreja. Entretanto, durante a sua jornada, ela começa a questionar a sua própria fé quando descobre uma terrível conspiração para provocar o nascimento do mal encarnado, o anticristo.

Já Uma Prova de Coragem é um filme de drama e aventura, que narra a jornada de um corredor determinado a vencer o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. Durante a sua trajetória, ele conhece um cachorro de rua que redefine para sempre os significados das palavras vitória, lealdade e amizade. O longa é baseado na história real de Mikael Lindnord, estrelado por Mark Wahlberg e dirigido por Simon Cellan Jones.

Além das estreias da semana, o Cine Araújo continua com a oferta imperdível e queridinha pelos clientes da rede: a Promo Cine. A iniciativa conta com ingressos promocionais com valores diferenciados. Consulte no site as condições.

Fique por dentro das sessões e promoções, confira a classificação indicativa

