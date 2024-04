Destaque nacional: Direito da UNIGRAN é nota máxima e o melhor do estado

Destaque em âmbito nacional, o curso de Direito da UNIGRAN recebeu a nota máxima, 5, na avaliação do Ministério da Educação – MEC. Isso coloca o curso de Direito como o melhor do Mato Grosso do Sul, 2º melhor do Centro-Oeste e o 19º entre 1.288 cursos avaliados no Brasil. A conquista reflete o compromisso incessante da Instituição em oferecer educação de qualidade e excelência acadêmica.

Nesta edição, o IDD do curso, que avalia o desenvolvimento do acadêmico do ingresso no curso até sua conclusão, obteve o maior índice de todas as edições do Enade, nota 5, o que junto com a percepção do Conceito Preliminar de Curso – CPC – e pontuação do corpo docente, também obteve nota máxima, ficando à frente de todas as instituições, incluindo as federais, as públicas e as confessionais.

A nota consolida o curso como referência no estado. O coordenador do curso de Direito, Prof. Dr. Joe Graeff Filho, exalta o compromisso de toda a equipe em proporcionar uma educação de qualidade. “Parafraseando o Marechal Manuel Luís Osório, é fácil labutar junto a pessoas livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. O compromisso de cada agente transformador que integra nossa equipe, com a missão de bem educar aqueles que a nós confiam seu futuro, faz do curso de Direito da UNIGRAN um gigante”, afirmou.

O curso de Direito da UNIGRAN, com mais de 45 anos de história, destaca-se pela oferta de ensino jurídico inclusivo, visando a formação integral do indivíduo. Com abordagem humanista e generalista, apresenta os principais conceitos do Direito, preparando os alunos para carreiras jurídicas com ética e consciência globalizada, em benefício da comunidade.

Com o Núcleo de Prática e Assistência Jurídica, o acadêmico possui uma atuação direta em questões jurídicas reais, além de um corpo docente altamente qualificado e com prática de mercado, nossos acadêmicos alcançam alto índice aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – e os egressos são destaque no mercado de trabalho e em carreiras públicas do jurídico.

Essa conquista é um reflexo do esforço coletivo e do compromisso incessante da UNIGRAN em proporcionar uma experiência educacional que vá além das expectativas. O enfoque central no aluno, aliado à dedicação do corpo docente e à gestão eficiente, tem resultado em uma formação de excelência que transforma vidas.