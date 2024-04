Renovação do PL-MS ao “Estilo Bolsonaro” oferece nova tendência ao Brasil

Partido apresenta hegemonia de pré-candidaturas de pessoas com entrada recente na política

Um fenômeno inédito no Mato Grosso do Sul e que oferece um exemplo para o Brasil, quanto a mudança que pode ser feita na política. Em um ano de estruturação para as esferas de poder, o PL de Mato Grosso do Sul adota uma linha ortodoxa em seu quadro de filiações, além de um filtro incomum na seleção das pré-candidaturas à prefeitos e vereadores. Isso porque, ao adotar um critério simples de entrada, também implementou um regime interno sem privilégios: ou seja, todos os nomes da sigla terão tratamento igual.

“Os 79 municípios, onde temos hoje estruturado um diretório, terão, após as convenções, pré-candidatos a prefeito e vereadores. O PL vai crescer em todo o Estado porque temos o maior cabo eleitoral do mundo, que é o Presidente Jair Bolsonaro. No nosso partido, o mais importante é essa ideia a ser defendida, o que restringe a personalismos e nos credencia a tratar todos os futuros candidatos com respeito e equidade”, avisa o deputado federal Marcos Pollon, presidente regional do PL de Mato Grosso do Sul, que estipulou apenas uma condição para quem for os nomes do partido nestas eleições, que é ser de direita, ficha-limpa e ter coragem para enfrentar o sistema.

Dos últimos dois mil novos membros que cadastraram filiação à sigla, 200 confirmaram o interesse de também disputar, neste ano, algum mandato nas eleições. Número que mostra a força de uma renovação, possivelmente expressiva nas chapas municipais, a confirmar essa tendência nas convenções. Estima-se já pelo PL do Estado que deva ser entre 80% e 90%, o percentual de futuros candidatos que sejam estreantes neste papel.

“Estaremos em desvantagem financeira, seja na candidatura majoritária ou proporcional, mas podemos provar que há uma mudança em curso, e que o Mato Grosso do Sul não tem dono. Eu sou a prova disso, na minha primeira vez em um pleito já fui escolhido pelo povo, e como o mais votado. Isso sem comprar voto, sem prometer mentiras, há espaço para a honestidade vencer, e hoje o meu trabalho é encorajar aliados do Jair Bolsonaro a isso. Se seis, em cada dez eleitores daqui, são conservadores, por que isso não se refletiu ainda nas eleições municipais? Está na hora da mudança!”, destaca Pollon, que conciliou nos últimos dez meses a rotina intensa do mandato, no mapeamento das suas emendas com a estruturação inédita do PL.

Distante a 131 dias do início das eleições, com as convenções municipais previstas para a reta final em junho, o PL vai anunciando aos poucos pré-candidaturas nas cidades, número que deve triplicar no próximo mês, assim como o aparecimento dos vices. Na grande maioria dos projetos, a ideia é de “chapas puras”, valorizando principalmente um projeto de mandato, muito bem alinhado com o Bolsonarismo. Em comum, nos mais diversos cantos de Mato Grosso do Sul, todos os planos de governo terão uma assessoria técnica rigorosa, em um suporte da Executiva Estadual, garante Pollon.

Para se filiar ao PL, ainda no prazo que se encerra nesta sexta-feira, 5 de abril, acesse: https://filiese.partidoliberal.org.br/