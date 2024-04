Parceiro do Voucher Trabalhador, Sest Senat investe R$ 15 milhões para atender Dourados e região

Novos serviços de capacitação profissional e de saúde serão oferecidos para a população

Os trabalhadores do transporte de Dourados e região passam a contar com mais serviços de qualificação profissional e de saúde, atendendo também seus familiares e a comunidade local.

Parceiro do Governo de Mato Grosso do Sul no programa de qualificação Voucher Trabalhador, o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugurou nesta quinta-feira (4) uma nova unidade operacional.

Com investimento em torno de R$ 15 milhões, o ensino presencial vai capacitar 34.650 pessoas por ano e realizar cerca de 54 mil atendimentos de saúde no mesmo período.

De acordo com o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que representou o Governo do Estado na inauguração, o Sest Senat foi um dos parceiros de primeira hora da atual gestão, ao aderir ao Plano Estadual ‘MS Qualifica’, com o programa Voucher Transportador.

Por meio da qualificação foram disponibilizadas 1.000 CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) para a função de motorista de carga e ônibus, com a inclusão das letras “D” e “E” na habilitação.

“Já foram 2,5 mil pessoas chamadas, 500 carteiras entregues e a primeira CNH categoria ‘E’ conquistada por uma mulher, revelando que Mato Grosso do Sul caminha bem. Reafirmo o compromisso do Governo de continuar trabalhando firmemente para o progresso e o desenvolvimento do nosso Estado”, destacou Barbosinha, que completou.

“Isso passa pelas grandes parcerias como a que reafirmamos aqui hoje. Estamos muito contentes pela oportunidade de receber essa unidade que vai melhorar ainda mais a vida do trabalhador de Dourados e região”, afirmou.

Com 1.889,17m2 de área construída, a mais nova e moderna estrutura tem como meta realizar no ensino presencial 34.650 capacitações por ano. A unidade conta com uma sala de treinamento no simulador de direção, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula, com capacidade para 25 alunos cada; e uma sala de treinamento de EaD, com capacidade para 18 alunos.

Já na área de saúde e qualidade de vida a expectativa é de 54 mil atendimentos por ano. São quatro consultórios equipados para atendimentos em fisioterapia, psicologia, nutrição e odontologia — esta última especialidade, com quatro cadeiras odontológicas.

No local, trabalhadores de todos os modais do setor de transporte (rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário), além da população em geral, vão contar com uma estrutura ampla, moderna e eficiente na oferta de serviços de saúde, qualidade de vida e qualificação profissional. Para os trabalhadores do setor de transporte, os serviços são gratuitos.

O presidente da CNT (Confederação Nacional de Transportes), Vander Francisco Costa, disse que a inauguração em Dourados vem para somar esforços aos relevantes serviços do município e Estado, bem como contribuir para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas de transporte da região.

“As novas instalações foram planejadas em uma perspectiva compensatória de sustentabilidade. Os serviços disponibilizados seguem o padrão Sest Senat de excelência. O simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus, por exemplo, é um dos equipamentos de ponta a serviço da qualificação profissional para o transporte”, destacou e prosseguiu Costa.

“O equipamento reproduz a experiência de dirigir vários tipos de ônibus e de caminhões e permite que o aluno vivencie diversas situações típicas do trânsito, como condições meteorológicas adversas, tráfego intenso e perigo na via. São uma das ferramentas mais modernas do mundo para salvar vidas”, explicou.

Durante a entrega, o empresário e presidente do Conselho Regional do Sest Senat em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, João Resende Filho, foi homenageado. A unidade leva seu nome como reconhecimento pela participação ativa no desenvolvimento do trânsito, do transporte e do setor empresarial de Campo Grande.

Sest Senat

Com 166 unidades operacionais espalhadas pelo país, o Sest Senat atua na formação e qualificação de profissionais para o mercado de trabalho, por meio de metodologias atraentes e conteúdo que atendem às demandas do mercado.

A entidade é reconhecida nacionalmente por preparar profissionais para a execução de atividades com eficiência, reflexão crítica e segurança, além de torná-los aptos a operarem novas tecnologias. As capacitações permitem o enfrentamento de todos os desafios da atividade transportadora em qualquer segmento.

A inauguração da unidade de Dourados integra o Plano de Expansão e Melhoria da Rede Física em todo o Brasil. A ampliação da infraestrutura das unidades permite à entidade oferecer mais e melhores serviços aos trabalhadores do setor e, assim, garantir mais eficiência para as empresas.