HU-UFGD teve eleições para recomposição da CIPA 2024/2025

A comissão desempenha um papel fundamental na garantia da segurança e saúde dos funcionários nas instituições

A Comissão Eleitoral instituída pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), Gestão 2023/2024, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Ebserh, realizou nos dias 27 e 28/03/2024, eleição para recomposição da CIPA 2024/2025. A CIPA tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador.

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, conforme determinação da NR 5 e Portaria n° 3.214 de 08/06/1978.

“§ 1º O número de membros titulares e suplentes será de vinte ao total, sendo cinco titulares e cinco suplentes eleitos por voto dos empregados celetistas do HU-UFGD/Ebserh e cinco titulares e cinco suplentes indicados pelo Colegiado Executivo do HU-UFGD”.

O técnico em segurança do trabalho, Luciano Ribeiro da Silva e também Secretário da Comissão Eleitoral, informou que a eleição transcorreu dentro da mais absoluta normalidade: “no primeiro dia foram alcançados um total de 430 votos; no segundo, 511 votos, de um total de 837 empregados, o que representa 61,05%; votos brancos foram 03 e votos nulos 02; dessa forma o total de votos válidos foi de 506”.

Luciano disse ainda que a comissão empreendeu significativos esforços para que obtivessem êxito na votação, para tanto, com a finalidade de facilitar a identificação dos candidatos por parte dos eleitores. Foi elaborado um vídeo de apresentação de todos os candidatos e divulgado nos grupos de informações do hospital e também confeccionado um painel com as fotos de identificação, nome, cargo e local de lotação.

CIPA e SOST

A equipe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST) do HU-UFGD/Ebserh foi formada em junho de 2014 e desde então atua no sentido da promoção da saúde e prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A equipe é composta por uma engenheira de segurança do trabalho, três técnicos em segurança do trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, dois técnicos em enfermagem do trabalho e um psicólogo organizacional.

Em 2015, o HU-UFGD compôs a primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA), obrigatória pela consolidação das Leis do Trabalho (CLT), regime de contratação dos colaboradores da Ebserh. Atualmente, a CIPA do HU-UFGD, já na décima gestão, é formada por 20 membros, entre titulares e suplentes, sendo 50% eleitos pelos trabalhadores e 50% indicados pela organização.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.