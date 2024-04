Pré-candidato de Pacco, Roberto Marsura lidera corrida eleitoral em Itaporã

Levantamento feito nos dias 1º e 2 de abril entre 400 eleitores do município aponta que pré-candidato como preferido dos eleitores

O vice-prefeito de Itaporã Roberto Marsura (PSDB) é o preferido pelos eleitores na disputa pela sucessão do prefeito Marcos Pacco (PSDB). É o que aponta o levantamento realizado pela Informa Comunicação e Pesquisa, inscrita no CNPJ sob o número 07.817.184/0001-26 e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número MS-09666/2024. Ao perguntar aos eleitores, na pesquisa espontânea, “Se as eleições para prefeito de Itaporã fossem hoje, em quem você votaria?”, a resposta foi 19,5% em Roberto Marsura, contra 14,8% em Tiago Carbonaro (PP). Chama a atenção o fato de faltando pouco mais de 6 meses para as eleições, exatos 53% dos eleitores não saberem em que votar, enquanto 5,3% responderam que não votariam em ninguém.

Em terceiro lugar ficou Marco Loco (PT), com 2,5% das intenções de voto, seguido por Edilson Bigatão (PL) com 2%, Carlinhos (União Brasil) com 1,5%, Stanley Gonela aparece com 0,5% da preferência dos eleitores e Cascatinha com 0,3% das intenções de voto. Foram realizadas 400 entrevistas nos dias 1 e 2 de abril, em todas as regiões da cidade e a margem de erro é de 5 pontos percentuais.

Na pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador apresenta ao eleitor um disco com os nomes dos possíveis candidatos, o resultado para a pergunta “Se as eleições para prefeito de Itaporã fossem hoje, e os candidatos agora fossem esses, em quem você votaria?” foi o seguinte: 31% disseram que votariam em Roberto Marsura, 25,8% que declararam voto em Tiago Carbonaro. Nesse cenário, exatos 17,5% disseram que não sabe ou não respondeu, enquanto 7,3% responderam que votariam branco ou nulo.

Ainda na pesquisa estimulada, em terceiro lugar aparece Marco Loco com 8% das intenções de voto, seguido por Carlinhos com 5,5% e Edilson Bigatão com 5% das intenções de voto. Os eleitores foram distribuídos por sexo, idade, grau de instrução e nível econômico, tendo sido entrevistados apenas eleitores com 16 anos ou mais.

Os entrevistados foram escolhidos com base em quotas proporcionais, considerando gênero (48% masculino, 52%feminino); faixa etária (12% entre16 e 24 anos, 19% entre 25 e 34anos, 19% entre 35 e 44 anos, 26%entre 45 e 59 anos, 24% com mais de 60 anos); nível de escolaridade(10% analfabeto/lê e escreve, 25%ensino fundamental incompleto,6% ensino fundamental completo,16% ensino médio incompleto,24% ensino médio completo, 6%ensino superior incompleto e 13%ensino superior completo); e nível econômico (26% sem rendimento ou com renda até 1 salário mínimo,30% de 1 a 2 salários mínimos,31% de 2 a 5 salários mínimos,13% mais de 5 salários mínimos).

Aprovação de Pacco

Os entrevistadores do Informa Comunicação e Pesquisa também fizeram a seguinte pergunta aos 400 eleitores: “De uma maneira geral, você diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Marcos Pacco, até o momento?” Exatos 76,3% dos 400 entrevistados responderam que aprovam a Administração Marcos Pacco, enquanto apenas 13,3% responderam que desaprovam e 10,5% não souberam avaliar ou não quiseram opinar.

Aprovação de Riedel



Em outra frente, os entrevistadores do Informa Comunicação e Pesquisa também fizeram a seguinte pergunta aos 400 eleitores: “De uma maneira geral, você diria que aprova ou desaprova a administração do governador Eduardo Riedel, até o momento?” Exatos 66% dos 400 entrevistados afirmaram que aprovam o governo do Estado, quanto 14,5% disseram desaprovar o governo Eduardo Riedel e 19,5% responderam que não sabiam avaliar ou não quiseram opinar.

As 400 entrevistas foram realizadas nos seguintes bairros e distritos de Itaporã, nos dias 1 e 2 de abril: BNH, Centro, Cohab, Piraporã, Santa Terezinha, Montese, Lagoa, Pedra Bonita, Coimat, Nova Era/Vitória, Porciúncula, Carumbé, Irmã Daniela, Pioneira I e II, União, Santa Maria e Rodeline. O estatístico responsável da Informa Comunicação e Pesquisa é Guilherme Alvarenga Maia, registrado no CONRE sob o número 10699.