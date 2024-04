Prefeito Alan Guedes assina duas ordens de serviços e um contrato; mais de R$ 23 milhões em investimentos

Construção da Central de Atendimento ao Cidadão, pavimentação, drenagem, sinalização, calçamento e acessibilidade em ruas do Parque do Jequitibás e a reforma do Centro Social Rural de Panambi

Duas ordens de serviços, sendo uma para a construção da Central de Atendimento ao Cidadão, e outra para pavimentação, drenagem, sinalização, calçamento e acessibilidade em ruas do Parque do Jequitibás foram assinadas pelo Prefeito Alan Guedes nesta quinta-feira (4). Também foi assinado o contrato da reforma e ampliação do Centro Social Rural do distrito de Panambi. São as primeiras obras com recursos do Fonplanta (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Plata), que é o financiamento do plano de investimento Desenvolve Dourados, lançado pela gestão em novembro de 2022. As assinaturas aconteceram no CCI (Centro de Convivência do Idoso) André’s Chamorro com a presença da senadora Tereza Cristina e o deputado federal dr. Luiz Ovando.

“Hoje é um dia muito especial, resultado da construção de esforços de muita gente competente, que trabalha duro para que as coisas possam acontecer em Dourados. A união de esforços que permitiu que fossemos tão longe, de um sonho que começou aqui e que muita gente dizia que não iria sair do papel e hoje nós assinamos R$ 25 milhões de novos investimentos na nossa cidade com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Plata), que é o financiamento do plano de investimento Desenvolve Dourados. E ainda tem muito mais por vir”, garantiu o prefeito Alan Guedes.

Os recursos internacionais, que estão sendo investidos pela primeira vez na história de Dourados, estão sendo empregados para o desenvolvimento da cidade. Hoje foi assinada a ordem de serviço da construção da nova sede da Central de Atendimento ao Cidadão, que vai receber um investimento de R$ 7.341.048,20 com recursos do Fonplata e contrapartida de R$ 4.053.699,39, totalizando R$ 11.394.747,59.

Outra ordem de serviço, também assinada hoje, foi a do asfaltamento no Parque dos Jequitibás, que terá um investimento de R$ 8.900.914,21 com recurso do Fonplata e contrapartida de R$ 1.442.691,41, totalizando R$ 10.343.605,62, em obras de infraestrutura.

Ainda foi assinado o contrato da reforma e ampliação do Centro Social Rural do distrito de Panambi no valor de R$ 1.409.322, 91 com recurso do Fonplata.

“O Alan teve muita dificuldade porque às vezes a gente pega uma herança quando chega e é difícil você desenrolar, mas prefeito não tem direito de reclamar, prefeito tem direito de olhar pra frente, fazer e resolver os problemas e é isso que o Alan está fazendo em Dourados, por isso hoje estamos aqui com o Fonplata saindo do papel com obras que vão resolver problemas de Dourados”, ressaltou a senadora Tereza Cristina.

“O empenho do prefeito e de sua equipe pela consolidação do Fonplata, que traz recursos importantes para o desenvolvimento de Dourados, é um grande esforço que hoje tem o seu reconhecimento”, destacou o deputado federal, dr. Luiz Ovando.

Com essas obras, em um balanço parcial, somando as fontes de recurso, Dourados já executou e está em fase execução mais de 50 projetos totalizando mais de R$150 milhões em vários segmentos, como educação, saúde e infraestrutura.

O Fonplanta é o financiamento do projeto Desenvolve Dourados, que contempla recursos internacionais no total de 40 milhões de dólares (cerca de 200 milhões de reais), com recursos federais, estaduais e próprios do município. E só foi possível conseguir recursos do Fonplata, que é um empréstimo internacional, após a gestão recuperar o equilíbrio financeiro e econômico do município. “Tivemos que acabar com as pendências financeiras, demonstrar a capacidade de pagamento do município e o projeto passar pelo Congresso Nacional, já que a União é fiadora do processo”, explicou o prefeito Alan.