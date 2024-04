Profissionais do CREBLH-Humap realizam visita de monitoramento no BLH do HU-UFGD

A ação é parte das atribuições do centro como referência estadual para bancos de leite humano e objetiva observar e fornecer orientações “in loco”

Cumprindo com suas atribuições como Centro de Referência Estadual para Bancos de Leite Humano/Humap (CREBLH), do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), filiado à Rede Ebserh, de 12 a 14/03/202, a Coordenadora do CREBLH, Elisabete Kamiya e a enfermeira responsável pela assistência, Edilene Villalba dos Santos, realizaram a visita de monitoramento ao Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (BLH-UFGD), concomitantemente à visita da Gerente Técnica de Alimentos/CVISA Jane Solia Domingues e a fiscal da VISA Janainne Moraes Vilela Escobar.

Na ocasião o CREBLH esteve monitorando as atividades desenvolvidas no BLH-HU-UFGD, com relação a assistência prestada à lactante, Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano, Espaço físico, Equipamentos e Higiene do manipulador.

“Foi uma oportunidade para troca de experiências entre os BLH visando a qualidade e eficiência das atividades realizadas nestes serviços, tendo como maior beneficiário o receptor final, que são os prematuros internados nas unidades de neonatologia”, explicou Edilene.

A rBLH-Brasil

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) é uma iniciativa do Ministério da Saúde, por intermédio de uma parceria entre o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) e o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde (DAPE/SAS).

O Brasil possui a maior e mais complexa rBLH do mundo, com aproximadamente 160 mil litros de leite humano distribuídos todos os anos a recém-nascidos de baixo peso internados em unidades neonatais no país.

O programa de sucesso é modelo para a cooperação internacional em mais de 20 países das Américas, Europa e África, estabelecida por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, a os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.