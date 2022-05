Sems promove atividades alusivas ao Dia de Luta Antimanicomial

A Prefeitura Municipal, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), do Departamento de Atenção Especializada, promove nesta quarta-feira (18), atividades alusivas ao Dia de Luta Antimanicomial. O movimento se caracteriza pela luta e pelos direitos das pessoas com sofrimento mental.

As atividades acontecem das 7h30 às 11h no Parque dos Ipês com diversos pontos da rede que compõem a Rede de Atenção Especializada. “Dentro desta luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamento. O movimento vêm para ressaltar que estas pessoas tem o direito fundamental à liberdade, o direito de viver em sociedade, além de receber cuidado e tratamento sem que para isso tem que abrir mão de seu lugar de cidadãos”, explica Fábio Hortelan, diretor do Departamento de Atenção Especializada.

O Parque do Ipês fica na avenida Presidente Vargas, na Vila Tonani I. As atividades serão gratuitas.