Pesquisa de Satisfação dos Usuários tem início nos hospitais da Rede Ebserh

Iniciativa avalia a opinião dos cidadãos visando melhorias no atendimento

Os 40 hospitais universitários federais vinculados à Rede Ebserh, entre eles o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), estão realizando, por meio de suas ouvidorias, a Pesquisa Nacional de Satisfação dos Usuários SUS que utilizam dos serviços oferecidos pela estatal. A pesquisa está sendo aplicada em nível nacional, com coleta de informações durante oito meses seguidos, no período de 12 de maio a 31 de dezembro deste ano.

A pesquisa tem como objetivos: fornecer um diagnóstico para as áreas de governança; dar subsídios para a tomada de decisões no que diz respeito aos itens avaliados na pesquisa, a partir do olhar e da experiência dos próprios usuários; identificar e fortalecer pontos fortes; identificar e aprimorar pontos com fragilidades.

Para a ouvidora-geral da Rede Ebserh, Savana Dantas, além de atender a uma exigência legal, a realização de uma boa pesquisa de satisfação traz muitos benefícios para as instituições que se propõem a ouvir seus usuários. “A Ebserh tem um papel basilar no ensino e, como consequência dessa missão, a oferta de serviços de saúde de média e alta complexidade torna-se um ponto central. Por isso mesmo, o usuário SUS precisa de uma atenção importante e sua participação nesse cenário passa a ser fundamental”, salientou a ouvidora.

Participe!

Os usuários dispõem de diversas formas de participação: formulário eletrônico disponível em cartazes por meio de QR Code; contato telefônico feito por profissionais do hospital; formulários físicos disponibilizados em áreas específicas dos hospitais. Com a amplificação das formas de contato e do prazo de coleta, a expectativa é de que haja maior participação.

O questionário contém avaliação de vários itens em cinco grandes áreas: Roupa/Limpeza/Lixo; Estrutura; Atendimento no Ambulatório; Atendimento na Internação; e Refeições. O respondente pode optar por avaliar apenas uma ou várias dessas áreas.

Os resultados ajudarão os gestores a propor melhorias com foco na experiência do usuário e servirão, por exemplo, para analisar a qualidade de serviços terceirizados como limpeza e refeição, além do atendimento prestado pelos profissionais.