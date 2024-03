Curadoria de Memórias e Coral Canto em Campo animam Páscoa no Hospital Cassems de Campo Grande

As apresentações do Coral já são tradicionais na unidade e a Curadoria de Memórias une gerações por meio da literatura, do artesanato e da afetividade

Nesta quarta-feira (27), o Hospital Cassems de Campo Grande realizou ações em alusão à Páscoa, comemorada no próximo domingo. No período vespertino, a equipe do projeto Curadoria de Memórias entregou lembranças às crianças internadas na unidade hospitalar. Já no período noturno, o Coral Canto em Campo celebrou a Páscoa com canções alusivas à data.

A ação teve início na Curadoria de Memórias, que acontece uma vez por semana na Clínica da Família Cassems, quando as participantes confeccionaram coelhinhos de Páscoa. Na tarde da última quarta, elas vieram até as dependências do hospital para fazer a entrega para as crianças internadas.

Helena Cristina da Silva está com a filha internada na unidade hospitalar e, para ela, o acolhimento recebido é especial nesse momento de reflexão. “Eu achei muito legal o carinho que a Cassems está tendo com as crianças, de pensar nas crianças hospitalizadas, nesse momento de Páscoa, que não podem ter o contato com a família. Então, isso é um acolhimento”, afirma.

Já Pollyaneh Gonzaga Seabra está internada com a filha há 18 dias e se emociona ao ver a dedicação e o carinho das participantes do projeto com as crianças internadas.

“Eu estou há 18 dias internada com a minha filha e a gente fica muito mais sensível e sensibilizada com ações. Aí você vê senhorinhas que dedicaram o tempo delas, as habilidades delas para presentear a sua filha, não tem como não ter gratidão. Foi muito lindo”.

O filho de Anahi Souza Silva também está internado no Hospital Cassems e, para ela, “é um carinho muito grande, porque a gente está num momento fragilizado. Todo mundo que está aqui está passando por um momento difícil, então, foi um carinho, uma delicadeza muito grande”.

Sylvia Rubini Vieira, 94 anos, participa do projeto Curadoria de Memórias e vir até o hospital presentear e oferecer carinho às crianças internadas lhe trouxe uma reflexão, dos altos da sua sabedoria quase secular.

“Esse trabalho feito pela Raquel é excelente, excelente mesmo. Porque tira a gente da zona conforto e vim aqui fazer alguma coisa que não é nada para nós, mas para eles significa tanta coisa. Eu estou muito feliz de estar aqui e de fazer parte do projeto Curadoria de Memórias e convido as senhoras que, como eu, já tem idade e que querem fazer alguma coisa que venham conosco porque vocês vão gostar demais”.

A coordenadora do projeto Curadoria de Memórias, Raquel Anderson, explica como surgiu a ideia dessa ação e como funciona o projeto.

“A ação de hoje é a possibilidade de a gente fazer uma interação e união entre as gerações da família Cassems. As senhoras que participam do projeto Curadoria de Memórias confeccionaram os coelhinhos para simbolizar o espírito da Páscoa, da renovação, do renascimento dos valores. É importante também que as crianças compreendam a importância de verem as vovós fazendo algo para elas. Esse olhar de respeito que a criança tem para o idoso e que esse idoso se sinta útil fazendo esses trabalhos. É exatamente isso que a gente propõe na curadoria: ressignificar o processo de envelhecimento, por meio de atividades lúdicas”.

Já tradicional nas Cantatas de Natal no Hospital Cassems de Campo Grande, neste ano, o Coral Canto em Campo preparou um repertório especial para a Páscoa. Rayse Moralves, regente do Coral Canto em Campo, explica como foi escolhido o repertório para a apresentação e qual a mensagem que o Coral pretende passar por meio da música.

“A mensagem de Páscoa é sempre uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria. A fé cristã tem a Páscoa como a representação do momento de salvação, de resgate das nossas almas. Então, nos momentos de dificuldades, nos momentos de dor, nos momentos de enfrentamento, aquele que tem fé em Cristo sabe que está em segurança. E nós vamos começar a apresentação desta noite justamente com uma canção que fala da nossa fragilidade, mas que reconhece a ação de Cristo sobre a nossa vida”, pontua.

Curadoria de Memórias

O projeto Curadoria de Memórias nasceu há pouco mais de um ano, com o intuito de fazer com que a Clínica da Família e a Cassems pudessem ter uma integralidade no cuidado dos afetos com as pessoas. Esse projeto veio para ajudar os idosos a terem a possibilidade de ressignificar a complexidade e a compreensão do que é o processo de envelhecimento, por meio da literatura e de outras atividades lúdicas.

Após a pandemia, ficou muito mais evidenciada a necessidade de integração e socialização dos idosos, devido a um longo tempo de reclusão. Para alguns idosos, isso já é inerente e, por vários motivos, acabam ficando sozinhos. Então, a Curadoria de Memórias nasceu para fazer essa ajuda, para fazer com que as pessoas toquem na vida com outra compreensão e outro alcance. O objetivo principal é interação e socialização, experiências lúdicas e literárias.