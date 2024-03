Com imagem religiosa em veículo, traficante é preso pela PRF com maconha

Homem disse ainda que estava a caminho da procissão de penitência na Vila São Pedro até o distrito de Panambi, em Dourados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 93 Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, na manhã desta sexta-feira (29), em Ponta Porã.

A droga foi localizada no porta-malas de um Chevrolet Onix, abordado por policiais rodoviários federais no km 60 da BR-463. O condutor do veículo negou saber da existência da droga, disse ter vindo do Rio de Janeiro/RJ, trazendo um casal que o contatou através de um aplicativo de caronas, porém nenhum registro no aplicativo foi apresentado. Ele disse também que participaria de uma procissão de Nossa Senhora Aparecida em Dourados.

Após fiscalização no veículo, os PRFs localizaram a droga. O homem foi detido e encaminhado, juntamente como veículo e a droga, para a Polícia Civil local.